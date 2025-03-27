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罷團頻遭攻擊　女志工「脫口罩露臉」喊話勇敢站出來！感動網友

記者黃翊婷／綜合報導

全台大罷免延燒，部分地區卻傳出罷免團體志工遭反對者暴力對待的事件。雙北罷團昨日（26日）召開記者會呼籲反對暴力，其中「拔羅波」團隊（罷免新北藍委羅明才）女志工琪琪當場脫下口罩、帽子，露出全臉容貌，喊話「只有我們自己先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢」，讓網友、民進黨立委黃捷、王定宇等人相當感動。

罷團女志工脫口罩露全臉，呼籲反對暴力。（圖／翻攝自Facebook／拔羅波｜罷免羅明才）

▲琪琪脫下帽子、口罩，呼籲大家勇敢站出來表達民意。（圖／翻攝自Facebook／拔羅波｜罷免羅明才）

女志工琪琪提到，她和其他志工一樣心裡都充滿恐懼，擔心在街頭收連署書、發傳單的時候，可能會遭到無法復原的傷害，所以自從她加入「拔羅波」團隊以來，在所有公開場合一定都會戴著帽子、口罩，但是當她站在街頭與民眾直接接觸時，發現民眾同樣也有很深的恐懼和擔憂，擔心自己站出來連署會影響到家人或是自己的生活。

「只有我們自己先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢。」琪琪說到這裡，便在鏡頭前直接脫下帽子、口罩，露出全臉容貌，她甚至隔空向羅明才喊話，希望羅明才公開呼籲，「不支持任何人把自己不滿的情緒隨意宣洩到志工身上」，也希望全台罷團都能繼續勇敢站出來，為了腳下這塊土地，表達人民的意見，「支持民主，拒絕暴力」。

這段大約3分鐘的影片公開之後，吸引不少網友留言鼓勵，「熱淚盈眶，加油」、「謝謝每位志工，你們真的都好棒好勇敢」。民進黨立委黃捷、王定宇也相繼在個人社交平台帳號轉發影片，稱讚琪琪很勇敢，「看到罷免志工琪琪拿下帽子、口罩的那一刻，真的幾乎掉下眼淚」、「摘下帽子口罩的妳，勇敢又強大」。

看到罷免志工琪琪拿下帽子、口罩的那一刻，真的幾乎掉下眼淚… #反共護國罷免救台灣 #我們都是琪琪和小美 #台灣人一起加油

王定宇發佈於 2025年3月26日 星期三
短短兩分鐘的發言，令人感動

短短兩分鐘的發言，令人感動。 摘下帽子口罩的妳，勇敢又強大！ 妳的呼籲很正確，在民主國家行使公民權是正當自然的事，不應該遭受任何身心威脅與暴力。 羅明才應該展現風度，站出來譴責暴力、同時承諾盡力守護公民的安全與自由，正好有機會讓民眾能夠重新信任你。 每個人都能是琪琪，越多人站出來，勇氣會加倍、力量會加乘，就不怕惡勢力。 預祝台灣公民大勝利！ 大罷免、大成功！

黃捷發佈於 2025年3月26日 星期三
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