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日華懇談會年度方針　「絕不能讓台灣有事」

▲▼日華懇公布2025年度方針 宣示絕不能讓「台灣有事」。（圖／翻攝自總統府）

▲日華懇26日年會公布今年基本方針，宣示絕不能讓「台灣有事」發生。（圖／翻攝自總統府）

文／中央社

日華議員懇談會26日公布2025年度基本方針，宣示絕不能讓「台灣有事」發生，並支持台灣不受聯大第2758號決議的限制，支持台灣以某種形式參加國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL）。

日華懇舉行年度總會，總統賴清德以錄影方式致詞表示，日華懇會長古屋圭司這個月率團出席玉山論壇，用台語喊出「台灣有代誌，就是日本有代誌」，震撼全場，贏得大家一致肯定，很高興在總統府代表台灣人民感謝日華懇對台灣的強烈支持。立法院長韓國瑜也錄影致詞。

日華懇在會中公布2025年度基本方針，提到「日華懇堅信，以武力改變現狀對國際社會構成威脅，我們決心與台灣攜手，尊重自由、民主主義、法治、基本人權等普世價值，全力維護國際秩序」。

方針提到，如果「台灣有事」導致「台灣被合併」，日本的安全保障以及「自由開放的印度太平洋」這一基本原則將受到嚴重威脅；「因此我們將『台灣有事』視為『日本有事』，以及『日美同盟有事』，鄭重宣示絕不能讓『台灣有事』發生」。

方針也指出，日華懇強烈支持台灣不受聯合國大會第2758號決議的限制，不論其是否為聯合國會員國，應該平等參與世界衛生大會（WHA），在國際場合自由發表意見，讓世界共享台灣的卓越智慧，同時也支持台灣不應被遺漏，而應以某種形式參加ICAO與INTERPOL。日華懇也繼續支持台灣參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

李逸洋致詞時感謝日華懇對台灣始終如一的支持，在2025年度的基本方針中明確提及中國對聯大2758號決議的恣意解讀、傳播錯誤訊息，同時強調台灣參與WHA、CPTPP等國際機構的重要性。他代表台灣，對日華懇給予台灣的堅定支持表示由衷感謝。

他也感謝日華懇近年來圍繞不同議題成立了多個項目團隊（PT），特別是在日華懇「戶籍國名表記問題」項目團隊的努力下，今年5月起，日本戶籍登記中可正式使用「台灣」。他對此表示由衷感謝。

李逸洋全程以日語致詞，古屋在一旁微笑並頻頻點頭。古屋會後對媒體表示，他想到李逸洋去年8月才到任，這麼短的時間內，現在就可以用流暢的日語致詞，可見非常努力學習日語，令他由衷敬佩，這也象徵了日台之間的深厚連結。

古屋表示，他參加了46個國會議員聯盟的活動，但日華懇毫無疑問是最為活躍的，這也說明了台灣和日本之間深厚的連結與堅實的信賴關係。

他表示，為了守護台海安全，不讓「台灣有事」發生，台灣、日本、美國及其他擁有共同價值觀的國家必須緊密合作，持續對中國進行牽制。過去兩次的「日美台議員戰略對話」因為疫情都是在線上進行，第3次希望在線下進行，目前仍在協調召開的時間與地點。

對於今年是否邀請前總統蔡英文訪日，古屋表示，非常希望她能來訪，但在此之前必先營造良好的氣氛，希望能在輕鬆愉快的氣氛下實現，日華懇會盡最大努力促成此事。

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