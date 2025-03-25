獨／營養午餐司機毒駕撞死人！靈前跪2小時　沒錢賠嘆：沒人體諒我

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市一名59歲楊姓營養午餐車司機駕駛貨車，於2024年8月9日晚間吸食海洛因後駕車上路，怎料，在忠孝東路7段右轉時撞上45歲裴姓電動車騎士，緊急送醫搶救後裴男仍傷重不治，楊男被依毒駕致死罪起訴，並適用國民法官法審理。今（25日）士林地院召開準備庭，楊男坦承毒駕，並在庭後受訪直言「我也很後悔」，但他真的沒錢賠償死者家屬。

▲營養午餐楊姓司機毒駕撞死人，今天士林地院召開準備庭。（圖／記者黃資真攝）



回顧此案，楊男在2024年8月9日晚間吸食海洛因後，駕駛小貨車沿忠孝東路行駛，行經忠孝東路7段時因毒品影響注意力與駕駛能力，未注意車前狀況，從後方追撞同向行駛的裴姓電動機車騎士，並拖行數公尺撞上路邊停放的保時捷後才停下，裴男緊急送醫搶救後仍因全身多處擦挫傷、肋骨骨折併血氣胸，於當晚8時32分宣告不治，士林地檢署在今年2月6日依毒駕致人於死罪將楊男起訴。

開庭時，楊男表示事發當天沒吸毒，是在大概前兩天才用捲菸吸食海洛因，但不知道毒品無法代謝那麼快，所以開車上路。並還原事發當下是下班狀態，他正要去南港捷運站搭火車回家，但他貪圖方便，在公司樓下洗完車後，未按照規定開去公司停車場停放，而是開到捷運站附近的停車格放，卻在路上發生車禍，也坦承毒駕上路。

▲裴男夾在保時捷、貨車中間慘死。（圖／資料照）



庭後楊男受訪嘆稱，自己事發至今每天壓力都很大，對方家屬開口就要幾百萬，他根本沒能力賠償，「他開口太多了，我沒有辦法，為了他的事把我家搞得雞犬不寧」，連兄姊都賠上老本願意賠償，但死者家屬就是不滿意。

楊男還提到，過去入獄20多年，這幾年找到工作開始開車，家人本來都很高興，沒想到最後又走回老路，「撞死他我很後悔，我好好一個生活弄的亂七八糟的，誰知道我的壓力，沒人體諒我」，在死者告別式當天他也到場跪了兩個多小時，跪到最後都爬不起來，強調對他相當抱歉。