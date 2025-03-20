開怪手砸爛公務車！恐怖回收場老闆掩護移工逃逸　判1年2月定讞

▲回收場老闆開怪手砸爛公務車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市五股區某回收場葉姓負責人，2023年7月間為了掩護非法雇用的泰籍移工落跑，竟在移民署公務員上門逮人時，開怪手砸爛移民署公務車，還持刀威脅、丟擲磚頭攻擊公務員，讓移工逃逸。葉男被依照「妨害公務罪」提起公訴，最高法院審理後，將他判處有期徒刑1年2月定讞。

判決指出，該回收場為葉男獨資成立，他因為聘僱本國勞工困難，就聘用逾期居留的泰國籍移工。不過移民署接獲檢舉後，於2023年7月間某個下午到現場逮人。一行人開著公務車到場後，於回收場辦公室查獲泰籍移工，並將他上銬，準備帶回。

不料葉男發現移工要被帶走後，竟怒氣爆發，輪流駕駛回收場內的2部怪手，將公務車夾取、重擊，公務車被砸爛。此外，葉男還取出水果刀，逼迫移民署人員離開辦公室；移民署官員以辣椒水反擊，葉男也不客氣，抓起地上磚頭丟擲官員，導致2人受傷。一行人被葉男的攻擊行為逼退，只能留下已經上銬的移工，趕緊離開回收場。

葉男暴行過程遭媒體報導後，引起重視，檢警隨即傳喚他到案說明，檢方隨後依照「強暴脅迫便利人犯脫逃」、「妨害公務」等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，葉男坦承不諱，一二審法院均將他判處有期徒刑1年2月。另外也宣告沒收犯案用的水果刀；至於砸爛公務車的怪手，也是葉男犯案用工具，依法似乎應該要宣告沒收。但法院認為，該怪手平日停放在回收場內，是被告一時心急才會以之犯案，並非經常用以犯案的工具；況且怪手價額高達258萬餘元，比之百萬元以下的公務車更加昂貴，而且葉男也承諾賠償公務車的全部金額，因此高院認為沒有必要沒收怪手。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

▼移民署公務車被怪手整個砸爛。（圖／記者陸運陞翻攝）