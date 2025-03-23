高山3月雪致命吸引力　南投消防局一天內尋獲4山友遺體

▲2山友攀登玉山主峰墜谷遭雪埋喪命，搜救人員上山下切尋獲2人遺體，並完成吊掛作業。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團日前來襲，為高山地區帶來降雪，近日天氣雖放晴，但山上的積雪等美景竟成山友致命的吸引力：南投縣消防局今天（23日）連續在玉山北峰、合歡西峰和尾上深堀縱走找到三失聯案、共4名罹難者，令人不勝唏噓。

其中今天最早於上午11時許尋獲的陸姓男子、林姓女子，據了解2人都是才20多歲的高雄市青年，也是同間公司同事和登山愛好者，因此相約前往攀登玉山，卻於22日傳出山難，2人疑不慎從主北峰叉路口「魔王坡」墜落約380公尺深山谷遭雪覆蓋，消防局獲報後立即派員前往搜救，今搜救人員克服惡劣險峻環境，終於找到2人，但人已失去生命跡象，中午12時30分許由空勤直升機將遺體成功吊掛下山。

30歲山友陳姓男子則於20日單獨攀登合歡西峰後，疑似因被夕陽美景吸引、延誤行程後失聯，縣府消防局獲報後派搜救人員搜尋，今日下午2時30分左右空拍機空勘攔砂壩附近山域時，發現倒臥於溪溝處，搜救人員前往確認時已無呼吸心跳，於17時許將遺體搬運至華岡圓環交由警方接手相驗事宜。

最後尋獲的49歲山友曾姓男子也屬獨攀，19日從屯原登山口入山，計畫經能高越嶺古道，挑戰尾上山、深堀山縱走，並於20日下山，卻也失去聯繫；南投消防局於21日接獲家屬通報，動員第二大隊、林保署南投分署、民間救難團體等單位派員前往搜救，今天下午在深堀山域一處深溝中尋獲，疑為失足跌落後、失溫而死亡，搜救隊擬將遺體搬運至開闊處，再申請空勤直升機吊掛下山。