快訊／總統府憲兵「天下第一營」藏共諜　賣情報賺184萬判決出爐

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情報人員。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

駐守總統府號稱「天下第一營」的憲兵211營，去年（2024年）被揪出賴重宇、黎育爾及林裕凱3名士官，從2021年起接力翻拍公務機密，賣給中共情報人員牟利，資通電軍上兵陳文豪也插一腳賺外快，4人共取得184萬元不法所得，台北地院審結，今（26日）依《國家安全法》等罪做出判決。

一審判決結果是，賴重宇，7年、褫奪公權6年，沒收46萬元。陳文豪，6年5月、褫奪公權6年，沒收45萬元。黎育爾，6年8月、褫奪公權6年，沒收66萬4100元。林裕凱，5年10月、褫奪公權5年，沒收26萬5900元。其中只有只有陳文豪被押解到庭聆判

憲兵211營負責總統府維安，內部官兵前年（2023年）檢舉同袍用手機翻拍軍中機密文件賣給對岸情報人員。調查局國家安全維護工作站與基隆憲兵隊報請台北地檢署指揮偵辦，查出賴重宇、陳文豪於2021年底到2022年初，透過經營錢莊的台籍黃姓男子牽線，為錢淪為共諜。

▲已退伍的資通電軍上兵陳文豪，涉翻拍公務機密賣給中共情報人員。（資料照／記者劉昌松攝）

賴、陳2人從2022年4月起，由陳男以手機翻拍公務機密文件，傳給賴男轉交黃男或中共情報人員，陳男2023年7月1日退伍前，還用化名試探同袍有無意願接手賣情報賺外快，所幸都被拒絕。

賴男已在2023年11月20日中士退伍，但2022年10月底調離211營之前，賴男預先介紹中士學弟黎育爾接手，黎男2024年2月1日退伍，把賣情報一事交接給下士學弟林裕凱，全案去年8月爆發，檢調搜索約談後，林男被停役，4人到案都被羈押禁見。

檢方查出4人提供的軍中機密，依照資料機敏程度區分報酬多寡，估算賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬4100元、林裕凱收賄26萬5900元，合計184萬元，4人也坦承因缺錢而犯案。

檢方去年12月起訴4人涉犯《國家安全法》為大陸地區刺探或收集應秘密文書、《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪嫌，經北院裁定均續押但沒禁見，合議庭採取不公開審理，今審結宣判，黃男在逃被通緝，他另涉及國內多起共諜案。