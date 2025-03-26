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博弈教父交保拒戴電子腳鐐擬抗告　林明佐嘆：讓我有餘命打訴訟

▲▼林明佐1200萬交保遭撤銷，26日下午坐輪椅出庭 。（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐再次獲得1200萬交保，但得加裝電子腳鐐。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州博弈涉貪案，九州集團總裁陳政谷再次獲得2億交保，前刑事局高官林明佐也獲得1200萬交保，與第一次裁交保金額相同，但這次得戴電子腳鐐。陳政谷在延押庭上表示，不願戴電子腳鐐，法院已做裁定，律師研議抗告。林明佐律師則說，林病況差，希望讓他有效治療，有餘命打訴訟，不是收到一張免訴判決。

林明佐說，感謝法官先前給我交保，我週一、週二到醫院檢查，發現神經瘤變嚴重，還有脊椎液外滲，需要有效治療。林明佐辯護律師說，被告脊髓瘤有轉移情況，繼續羈押可能有生命危險。林明佐先前裁定交保金1200萬，是親友幫忙籌措，已經沒有資產。林現在居住在屏東，但是可以住在台中朋友家，況且他需要包尿布，幾乎不可能逃亡，希望法官讓他有餘命把訴訟走完，不要獲得一張免訴判決。

檢方認為，林明佐有財產不明情況，且交保金是親友籌措，可能還有不明財產可供逃亡。屏東距離台中遠，對於行蹤掌握不易，且有跟同案被告串證可能，有羈押必要，若交保，應施以電子腳鐐監控，定期報到。法官最後問林明佐是否願意接受電子腳鐐監控，林明佐說，現在需要找核磁共振，但是願意。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲陳政谷維持2億交保，但得戴電子腳鐐 。（圖／記者許權毅攝）

陳政谷辯護律師說，檢方起訴將剛谷公司438億都當成陳政谷的犯罪所得，但剛谷有連結星辰Online、老子有錢等遊戲代收代付之金額，籠統地都算進去，況且檢方有辦這家遊戲嗎？甚至把公家停車費都算進去，過度膨脹。

陳政谷被收押6個月又27天，一審前總計也只能收押9個月，5月底就將屆滿，陳何嘗不希望儘速審理，然而這都是檢方的問題。陳政谷至今都認為無罪，高分院認為有變裝易容逃亡之虞，純屬想像。

檢方說，今日是延押庭，不是辯論庭，基於檢方立場，認定陳政谷罪嫌重大，辯方用錯誤內容污衊檢方，誤導大眾，一再指檢方無證據，深表遺憾，檢方講話有憑有據，請辯方注意言詞。

檢方認為，陳政谷曾在去年在高雄才被拘提到案，有逃亡之虞，犯罪所得高達438億，還命同案被告徐培菁購買私人飛機，且該案尚未交互詰問，2億具保金對陳來說不算高，陳政谷有高度勾串之虞，有羈押必要，若裁定交保，也須電子監控。

陳政谷在延押庭最後說，應該是有犯罪重大才需要羈押才對，我犯罪在哪？檢方始終證據薄弱，應該查一下檢方濫權。我不願意戴電子腳鐐，我可以接受媒體放大檢視，我以人格來說，最多羈押也就再2個月，要押就押2個月。話說到一半被法官制止，要求陳尊重法庭，就法官問題回答，陳則說「我抒發一下心情」舉手禮道歉。

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