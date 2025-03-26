她每天摸胸「什麼都沒摸到」！醫師警覺1事不對勁「查出乳癌」

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

乳癌是台灣女性好發癌症第一位，所以有些女性會每天自我檢查，不過最好還是定期做超音波。就有醫師分享，一位中年婦女因為乳房攝影有鈣化點找他門診，掃了超音波後，他覺得不太對勁，建議對方馬上做穿刺。結果報告出來，發現真的是乳癌。醫師便提醒，「定期做乳房超音波跟乳房攝影，才最能放心」。

臺安醫院進化總院乳房外科主治醫師陳尹陽在Threads表示，一位中年婦女做了乳房攝影，發現有鈣化點，於是來找他門診。他便幫對方掃超音波進一步確認，發現鈣化點的位置也有一個腫瘤。他才看一眼，就覺得不太對勁，建議對方馬上做穿刺，結果報告出來，真的確診乳癌。

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對方一聽就訝異，「可是我都有每天自我檢查，而且什麼都沒有摸到啊！」陳尹陽便解釋，「乳癌最常見的症狀就是沒有症狀，所以定期檢查才會那麼重要」，也安慰對方算是很早期就發現，腫瘤還不大、小於1公分，「荷爾蒙類型的後續治療也單純，不用太擔心～」

最後，陳尹陽提醒，不是自己沒摸到東西就一定安全，因為能摸到的時候，腫瘤可能已經長到一定的大小了，「定期做乳房超音波跟乳房攝影，才最能放心，有問題也才有辦法早期發現喔！」他也在留言處表示，乳房超音波和乳房攝影最好分別1年做1次、2年做1次。

※本文獲陳尹陽授權引用。