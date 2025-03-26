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宜蘭又爆食物中毒！19人聚餐吃快炒11人不適　她嘔吐狂拉20次

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭羅東連鎖火鍋店「涮樂和牛」日前才爆出63人用餐後上吐下瀉，疑似食物中毒事件。不料，近日又有民眾爆料全家族共19人到宜蘭某餐廳吃快炒，隔天陸續出現噁心、發燒等情況，甚至有人狂拉20次還嘔吐並住院就醫。衛生局接獲診所及民眾通報後，立即派員前往稽查，共發現6項衛生缺失，已命業者限期改善。

▲▼網友爆料一行19人到宜蘭某餐廳聚餐後，共11人上吐下瀉，疑似食物中毒 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲網友爆料一行19人到宜蘭某餐廳聚餐後，共11人上吐下瀉，疑似食物中毒。（圖／記者游芳男翻攝）

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▲▼網友爆料一行19人到宜蘭某餐廳聚餐後，共11人上吐下瀉，疑似食物中毒 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲衛生局獲報後立即派員至該餐廳稽查，發現6項衛生缺失。（圖／記者游芳男翻攝）

衛生局表示初步疫調，23日晚間有家族成員19人至該餐廳聚餐後，其中1人立即出現腹瀉症狀，而當晚至用餐後2天(25日)內陸續有其他聚餐成員發生發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，共計11人發生不適，其中5人就醫後均已返家休息，因此初步判斷不能排除腹瀉群聚感染之可能性，但後續仍需依發病時序及檢體報告結果，再做綜合研判。

衛生局第一時間主動派員至該餐廳進行稽查，結果發現有食材未墊高直接置於地面、地面及作業檯面不潔、冰箱無溫度監控紀錄、散裝及自製食品無標示識別、食材未覆蓋、未有食品作業人員體檢報告等6項衛生缺失，已命業者限期改善；屆期複查如不合格將依違反食品安全衛生管理法第8條規定，可依同法第44條第1項規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並已將該業者列入高關注查核對象。

▲▼網友爆料一行19人到宜蘭某餐廳聚餐後，共11人上吐下瀉，疑似食物中毒 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲業者食材未墊高直接置於地面、地面及作業檯面不潔 。（圖／記者游芳男翻攝）

衛生局提醒，勤洗手是防範諾羅病毒的重要措施；而民眾亦應減少觸碰口鼻，並養成良好的個人及食品衛生習慣。特別是在如廁後、進食前和準備食物之前，務必使用肥皂或洗手乳及清水澈底清洗雙手，因為酒精或乾洗手液並無法有效殺滅諾羅病毒。此外若出現腸胃道疾病，必須在症狀解除至少48小時後，並作好個人衛生習慣，才能從事與食品接觸的工作；而照顧染病個案的家屬，也須注意本身之安全，例如勤洗手、戴口罩、以及將食具分開等措施。

▲▼網友爆料一行19人到宜蘭某餐廳聚餐後，共11人上吐下瀉，疑似食物中毒 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲衛生局稽查發現業者冰箱無溫度監控紀錄 。（圖／記者游芳男翻攝）

此外，餐飲業者首重衛生管理，除手部清潔外，務必要加強維護環境衛生，定時使用漂白水消毒廚房、廁所及餐飲場所等環境；烹調之器具應保持清潔，並避免生熟食交叉污染，管理階層則需落實食品從業人員個人衛生與健康狀況符合規定，別讓諾羅病毒有機可趁。希望民眾都能遵循這些防範建議，以降低諾羅病毒的感染風險，共同維護自身及親友之健康。民眾如有食品安全衛生問題，亦請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779 洽詢。

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