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宜蘭度假酒店驚爆男職員闖女裸湯　站玄關7秒喊「快出來」嚇壞女客

▲▼女顧客在臉書社團「聽你說飯店」匿名PO說不愉快經歷。（圖／擷取自臉書社團《聽你說飯店》，下同）

▲女顧客在臉書社團「聽你說飯店」匿名PO寫出不愉快經歷。（圖／擷取自臉書社團《聽你說飯店》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

24日上午，宜蘭縣某酒店驚傳男職員闖入露天風呂女裸湯玄關長達近7秒事件，造成泡湯女顧客心靈受創，她PO指當時非常驚嚇，甚至表示「能體會被性侵者的感覺」。酒店業者獲報後立即致電道歉，並迅速開除這名男職員，另為表誠意，已免除女顧客所有消費，並落實個人資訊保護機制，確保隱私不受影響。

▲▼女顧客在臉書社團「聽你說飯店」匿名PO說不愉快經歷。（圖／擷取自臉書社團《聽你說飯店》，下同）

女顧客在臉書社團「聽你說飯店」匿名PO文指出，她入住這家一晚要價約1萬元的酒店，早上泡裸湯換衣服時，還沒到結束時間，一名年長男性突然打開大門，站在更衣室門口大喊「小姐們　快出來了」。當時她衣衫不整，只能故作鎮定回應「好」，但內心非常害怕。

她事後本想默默不說，但愈想愈難過，情緒逐漸從難過變成生氣，甚至自責為何要花錢住酒店並相信酒店的裸湯。業者雖致電提供一晚免費入住，但她已婉拒，並考慮提告及要求精神賠償。網友留言安慰，建議她不要委屈自己，直接報警處理也可。

酒店業者25日坦承疏失說，3月24日上午，一男性兼職工作人員在露天風呂營業時間接近結束前，於女湯池入口玄關處，以語音提醒場內貴賓，告知露天風呂即將閉館，請貴賓準備離場。當時，女湯池內仍有數位女性貴賓正在體驗湯池服務。提醒場內貴賓後後，這名男性兼職工作人員隨即離開女湯池入口玄關處，前往其他工作區域。當日下午，酒店櫃檯接獲住客反映，在女湯池處的服務體驗嚴重不符合期待，並要求酒店正視此事並提供合理說明。

該酒店業者指出，這名男員工年逾6旬，工作近半年，為兼職人員。飯店調查時，雖然男職員聲稱僅進入玄關約2秒，但經調閱監視器，發現實際時間長達近7秒，當日已將男職員開除。另外，將強化內部管理，嚴格要求員工遵循旅客服務標準作業流程。

此外，業者回應，為表誠意，已免除該旅客於酒店所有消費，並落實個人資訊保護機制，確保隱私不受影響。除開除涉事男職員外，也向露天風呂負責主管提出嚴正告誡，落實作業流程，杜絕類似服務疏失，若再發生將予以連帶處分。

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