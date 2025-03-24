空品直逼「紅色警戒」！連3天一片灰茫茫　北市急籲減少外出

▲台北市空氣品質惡化，市府啟動應變機制。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

自今（24）日起，台北市受高壓迴流影響，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，導致污染物易累積。環保局監測，今天上午部分空氣品質測站已達對敏感族群不健康等級（AQI>100），而午後則可能因光化作用使空氣品質進一步惡化，達到紅色警戒等級（AQI>150），對所有族群都不健康。環保局已啟動應變機制，並提醒民眾減少外出。

接下來兩天，台北市仍將受到高壓迴流的影響，位於下風處的北部地區，預計污染物將持續累積，尤其是25日和26日，隨著午後光化作用的發生，臭氧濃度易上升，空氣品質將進一步惡化。環保局呼籲，若無必要，應盡量減少外出，並且若外出必須，請配戴口罩保護自己，減少使用私人運具，盡量選擇搭乘大眾運輸工具。

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▲高壓迴流影響，空氣品質下降。（圖／台北市環保局）

為了減緩空氣污染的影響，北市府已經啟動了一系列的應變措施，包括對營建工地、餐飲業進行查核，對機車及柴油大客貨車進行路邊檢查，並加強道路洗掃作業等。此外，市府還啟動橫向應變機制，通報教育局、衛生局及社會局等單位協同應變，以保障市民的健康。

環保局提醒，敏感族群如老人、兒童以及患有心血管疾病者，應儘量避免在戶外進行劇烈運動，並密切關注空氣品質的變化。市民可透過台北市環境品質資訊網或環境部空氣品質監測網，隨時查看空氣品質的最新狀況。