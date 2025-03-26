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小黨、民團喊話「增加國定假日」　婚姻平權日、國民體育日都上榜

▲▼時代力量等團體舉行 增加國定假日 彰顯進步價值 記者會 王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量等團體舉行「增加國定假日彰顯進步價值」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者郭運興／台北報導

內政委員會今再度審查《國定假日法》草案，對此，時代力量黨主席王婉諭今（26日）偕同台灣綠黨、小歐盟，以及台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡議連線、尊嚴勞動修法聯盟召開記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題，並將「性別平等教育日」、「婚姻平權日」、「國民體育日」等彰顯進步價值的假日加入審議討論，與社會妥善溝通。

時代力量黨主席王婉諭表示，台灣勞工工時長年高居不下，根據統計，2023 年總工時已達 2020 小時，2024 年更上升至 2030 小時，位居全球第六、亞洲第二。勞工長期過勞，健康與生活品質日漸惡化，立法院內政委員會再度審查《國定假日法》草案之際，呼籲政府正視工時問題，透過立法增加國定假日，作為減緩過勞與推動社會多元價值的第一步。

王婉諭強調，時代力量從 2016 年開始，一直都繼續維持七天假，希望這次立法後，全國的勞工都能有更多國定假日可以放。同時，呼籲立法院，《國定假日法》不但是減少勞工過勞的重要第一步，更是台灣社會塑造共同價值與文化的難得機會，民間團體倡議的「性別平等教育日」、「婚姻平權日」、「國民體育日」等等，都是彰顯台灣進步價值、促進國民生活品質的重要假日，請立法院在審議的過程中，也要好好與社會溝通，讓更多民間的聲音進到討論的過程中。

台灣綠黨發言人王彥涵表示，「三八婦女節」應列為假日，因為該節日的起源便包含了縮短女性工時的訴求。台灣雖自詡性別平等，但事實上男女同工不同酬仍為常態，且若將「家務勞動時數、照顧時數」納入工時計算，不論未婚已婚、有無小孩，女性平均工時都高於男性。

王彥涵也認為，台灣綠黨強烈建議原訂於三月第四個星期六的「關燈一小時」節能減碳行動，應該改為「關燈減碳日」，政府並列為國定放假日，以展現淨零碳排的決心。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，今天仍有無數孩子、青少年，甚至成年人，正在經歷性別認同的掙扎，這就是為什麼我們需要「性別平等教育日」——讓這一天成為台灣共同的承諾，讓未來的孩子不必走我們曾經走過的孤獨道路。

何語蓉強調，我們要的不是空洞的假日，而是更好的台灣，國定假日不只是休息，而是國家價值的體現，假日必須承載社會意義，而非僅是政治妥協的產物。

另外，台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔指出，設立國定假日應肩負傳承國家價值的功能，過往國定紀念日除了民俗節日之外，還會放入不同身份別（例如兒童、青年、婦女等）、職業別（例如勞動、教師、軍人等）以及國家重要歷史事件。

簡至潔強調，台灣自2019年5月24日成為亞洲首個通過同性婚姻合法化的國家，這一天具有高度歷史與象徵意義，建議將其訂為「婚姻平權日」，作為深化同志與多元性別議題關注的節點。

桃園市產業總工會理事、華航空服員許嘉倫表示，身為女性，她希望未來增加的國定假日，可以有更多元的價值，例如將4月20性別平等教育日，或是5月24日的性別平權紀念日。這對於促進性別平等，還有促進多元性別的認識，有非常大的幫助，目前女性在職場上仍面臨性騷擾等風險，性別教育假期的設立至關重要。

性別平等學生倡議連線成員戴靜茹表示，以目前所討論的「七天假」來說，除了高度漢文化中心、也是威權時期的遺緒。因此不該將這些節日奉為解放過勞職場的圭臬，而更應該要討論在當代台灣，該如何納入多元價值與平等知能。

戴靜茹認為，台灣職場長期過勞與性別不平等交織，許多女性因照顧責任被迫離職或遭不公平對待，應將性別平權納入法定節日的討論，讓「請假」不再被視為勞工的個人問題，而是全社會對平等與勞權的重視。

最後，尊嚴勞動修法聯盟代表葉瑾瑜強調，一個國家所重視的社會價值，透過國定假日放假，落實到人民日常生活中，是最能傳承紀念意義的方式，增加國定假日的議題已經討論非常久，如果執政團隊還要用「持續搜集意見」當作藉口，甚至有委員只是嘴上一直說，在乎台灣的民主自由，自己卻半個法案都沒有提出，顯然只是在拿民主自由的進步價值當作幌子，包裝自己只幫助資本家拖延這項政策的手段而已。

▲▼時代力量等團體舉行 增加國定假日 彰顯進步價值 記者會 王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

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