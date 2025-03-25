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亞亞離台留下千字文！轟劉世芳「人權迫害」：希望惡夢快過去

▲▼ 亞亞松機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞亞25日晚間從松機搭機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因為言論引起爭議，被下令25日前離台，而她25日晚間抵達松山機場，並且搭機抵達福建福州。而她也留下了千字文，除了點名內政部長劉世芳，指控對方「人權迫害」外，也希望惡夢趕快過去，讓她能夠堂堂正正回台灣。

亞亞表示，民進黨政府近期製造肅殺戒嚴的氣氛，將陸配鎖定為「敵對勢力」，並刻意挑中她作為打擊對象，意圖「殺雞儆猴」並挑釁中國。亞亞指出，她和其他台灣居民一樣生活在這個寶島，但如今因為民進黨的治理，島內的和平被破壞，讓人對未來感到恐懼與失望。

亞亞強調，她是一名陸配，湖南人，丈夫是台灣人，但她堅持台灣是中國的一部分，並期望兩岸和平統一。她表示，自己從未支持武統，因為這將對她和家人造成傷害，而她談論武統議題只是希望提醒大家避免戰爭。

▲▼ 亞亞松機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞亞25日晚間從松機搭機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

在記者會上，亞亞批評內政部長劉世芳施壓移民署，對她進行人權迫害，並表示在開記者會時受到綠營側翼群眾的攻擊，無法好好表達自己的立場。她回應劉世芳的指控，指出她的法律行為是由律師葉慶元義務協助，而非她本身懂法律。她也否認操縱心理戰，強調是因為內政部的驅趕令才影響到她和小孩的生活權利。

▲▼ 亞亞松機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞亞25日晚間從松機搭機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

亞亞提到，輿論對她的攻擊全面性且扭曲，包括指控她假結婚、洗人口等。她表示，內政部使用輿論對她進行戰爭行為，而她只是被動應對。她批評劉世芳在擁有權力的同時，卻踐踏她這個普通媽媽的權利。

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者記者黃彥傑攝）

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別。（圖／記者記者黃彥傑攝）

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者記者黃彥傑攝）

亞亞表示，迫於政府的壓力，她不得不與丈夫和小孩分離，但她仍堅持自己的清白，並期望能夠保留回台探親和上法庭辯護的權利。她呼籲台灣民眾不要歧視陸配，並期望兩岸能夠和平，讓台灣回歸正常，成為真正的法治國家。

 
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