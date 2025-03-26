亞亞離台！　律師：陸配抖音談統一會危害國安？

記者陳俊宏／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，已在25日晚間搭乘飛機。對此，提供亞亞法律協助的律師葉慶元表示，「陸配在抖音談統一，就會危害台灣國家安全？我們國家安全這麼脆弱…請想想她的三個未成年子女及夫婿，惻隱之心人皆有之？」

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，亞亞的女兒抱著媽媽痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）



亞亞和25日到內政部抗議，亞亞老公也首度現身，並全程用台語替老婆助陣，「我是台灣囡仔，難道你也要讓我走嗎？我有生存在這邊的權力。」

亞亞老公說，他們很幸運請到葉慶元律師幫忙，「所以說，我們到今天為止，我們還在等待公平與正義對待我跟我家人。」

▼葉慶元表示，陸配在抖音談統一，就會危害台灣國家安全？（圖／翻攝抖音）

而當晚亞亞現身松山機場，老公和3名孩子陪同，女兒還抱著亞亞痛哭。她表示，會清清白白離開台灣，然後堂堂正正回來，隨後搭機離台，回到中國福建福州。

葉慶元在臉書說，陸配在抖音談統一，就會危害台灣國家安全？我們國家安全這麼脆弱？他前幾天也提到，「你可以討厭大陸人，但將其驅逐出境之前，請想想她的三個未成年子女及夫婿，惻隱之心人皆有之？」

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別。（圖／記者黃彥傑攝）

