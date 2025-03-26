真以為帝王了！高雄行人過馬路擋救護車還比中指　警：無法可罰

記者許宥孺／高雄報導

行人《帝王條款》上路以來時有爭議。有民眾22日在高雄楠梓區拍下，一名行人過馬路時，未禮讓正在值勤的救護車，甚至疑似朝駕駛比中指，行徑惡劣又誇張。警方表示，目前法規並無規範行人未禮讓救護車需開罰，但會通知男子到案說明。

▲▼高雄行人擋救護車，還朝駕駛比中指。（圖／翻攝自爆料公社）

民眾在爆料公社發文並附上行車紀錄器影片，發生日是在22日晚間6點43分，地點位於楠梓區楠梓新路、建楠路路口。影片中可見，一名行人緩慢步行於斑馬線上，從畫面左側出現後，這時有一部值勤的救護車正要通過路口，但見行人沒有要禮讓通行，救護車駕駛緊急踩剎車，車身明顯晃動了一下，而行人則疑似對著駕駛嗆聲，還比中指。

由於行人的作為讓網友也看不下去，紛紛怒罵：「自從有帝王條款以來，行人任意穿越馬路，任意闖紅燈，龜速走路滑手機一堆啊」、「政府寵出來的」、「真以為是帝王了嗎？」、「行人地獄演變成行車地獄了」。

消防局證實，22日晚間6點38分，接獲楠梓區建楠路一起路倒救護案，消防局出動1車2人前往，現場有一名67歲男子流鼻血，由救護人員現場急救處置後送醫。關於民眾拍下行人擋救護車部分，當時則是出勤前往途中。

警方表示，現行道路交通管理處罰條例中，並無規範行人未避讓救護車通行得以處罰。警方依影片將通知中年男子到案說明，以釐清事件真相。