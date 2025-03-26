死傷最慘重野火！韓里長開車救人「路上爆炸」18死　總理籲勿扔菸蒂

▲南韓慶尚北道義城郡的山林大火延燒，擴散至東側的安東市。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近面臨「南高北低」氣壓環境，在高溫且乾燥的西風吹拂下，引發慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡史上傷亡最慘重的山林大火，其中義城郡的野火更不斷蔓延至東側的4個市郡，造成18人死亡，多半是行動不便的老人或搭車逃難的民眾，目前風勢仍然強勁，當局一夜之間撤離居民2.3萬人，國務總理韓悳洙更緊急發聲。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（26）日表示，截至上午9時為止，慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡等2條主線的「山林大火」已造成18人死亡（慶尚南道4人，皆為消防員／慶尚北道14人）、6人重傷、13人輕傷。義城郡的山林大火擴散至東側的4個市郡，至於慶尚南道山清郡的山林大火恐危及智異山國立公園。

目前消防當局針對慶尚南道山清郡與河東郡、慶尚北道義城郡與安東市，以及蔚山廣域市蔚州郡溫陽邑與彥陽邑等6處地點進行滅火，總共1萬7534公頃的山林被劃為山火影響區域，其中影響甚鉅的是慶尚北道義城郡與安東市的山林大火，占地達1萬5158公頃，民宅、工廠、寺廟（雲嵐寺、孤雲寺）等文化古蹟一共209處地點付之一炬。

▲▼南韓慶尚北道義城郡山林大火持續焚燒，民宅遭烈焰吞噬，多名高齡住戶慘死。（圖／達志影像）

南韓山林廳在慶尚北道義城郡設計山林現場統合指揮本部，並在26日上午的簡報會議上指出，在最大風速每秒27公尺的強風吹拂下，義城郡的山林大火已向東蔓延至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡等4個市與郡，目前派出87架直升機陸續投入救災，並派遣山火滅火隊751人、消防隊1229人等一共4919人前往滅火。

山林廳指出，在總共18名罹難的死者中，除了先前在慶尚南道山清郡滅火時殉職的4名消防隊員，其他人大部分是行動不便者、80歲以上的高齡族群，在火勢迅速蔓延至住宅、庭院、道路時，他們因為躲避不及而慘死。

其中，在慶尚北道盈德郡盈德邑梅亭里，3名來自某療養院的80多歲老人，跟著療養院職員搭乘汽車逃難，豈料路途上汽車爆炸，車上一共有6人搭乘。同樣在梅亭里，一對80多歲老夫婦被發現倒臥在家門前下坡路上失去生命跡象，當局研判他們可能是在準備逃難時死亡。

▼南韓慶尚北道義城郡一座教堂慘遭山火焚毀。（圖／達志影像）

▲南韓慶尚北道安東市一座溫室農場慘遭焚毀。（圖／達志影像）

至於在慶尚北道英陽郡石保面，5、60多歲的里長夫婦為了營救小舅子一家而開車，然而在載到小舅子一家後，車子並不是朝避難所的方向開去，而是駛向火勢蔓延最嚴重的地區，最後慘遭大火吞噬而罹難。當地居民與行政機關人士推測，他們可能是想要營救其他村民。

針對此次「史上傷亡最慘重」山林大火，恢復國務總理與代理總統職權的韓悳洙26日緊急發表全國談話，呼籲民眾千萬別在深山焚燒田地或垃圾、禁止亂扔菸蒂、進入深山時切勿攜帶打火機等易燃物，強調將動員所有人力與裝備集中撲滅山林大火。

韓國水資源公社表示，為了確保消防滅火時的水量，已於昨（25）日晚間8時，將安東大壩的出流量從每秒20噸擴大4倍至80噸，而聖德大壩也擴大3倍至每秒1.8噸。