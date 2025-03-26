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泰妹來台搞雙飛+接力！淫媚眼神狂吸老司機　雞頭狠抽5成皮肉稅

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區一棟透天厝遭檢舉疑似暗藏春色，警方日前持搜索票前往查緝，破門而入後，果然發現2名女子衣衫不整，在屋內四處逃竄，警方於現場查獲開封過的保險套、營利現金等證物，訊後將經營的陳姓兄弟檔、男客、小姐依法送辦。

▲▼左營民宅藏春色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營一家民宅經營SPA館，店家對外稱歇業，但實際媒介性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營分局日前接獲民眾檢舉，指稱左營大路一家SPA館雖登記已歇業，但店內疑似偷偷接生意。轄區員警連日埋伏，發現疑似有客人進進出出，24日見時機成熟，向橋頭地方法院聲請搜索票獲准後前往查緝。

▲▼左營民宅藏春色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲泰籍小姐爬上水塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場時，店內2名業者拒不開門，員警最後強硬破門，只見2名泰籍女子衣衫不整，在屋內四處逃竄，甚至爬上頂樓水塔企圖躲避查緝，但最後無路可躲，只能乖乖就範。

警方調查，現場查獲2名業者，60歲陳姓男子擔任櫃檯員工、54歲陳姓男子為股東，兩人為兄弟，透天厝則為別的股東承租。為規避警方查緝，店家表面上宣稱歇業，實際上卻透過「男客互邀加入聊天群組」的方式，在LINE群組內媒介性交易，並主打由20多歲小姐服務，並依序貼上小姐的身高、體重、罩杯尺寸，還強調小姐有大長腿，男客只要支付2400元即可指定小姐提供性服務，店家則抽取一半作為仲介費。

▲▼左營民宅藏春色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲群組強力放送泰國妹的邪惡視角。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼左營民宅藏春色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查獲開封過的保險套、營利現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於現場查扣開封過的保險套、不法所得現金8萬餘元等證物。訊後將陳姓兄弟、性交易男客及2名小姐分別依妨害風化罪及社會秩序維護法移送法辦。另外，2名泰籍女子持觀光簽證入境，因逾期居留，則移請移民署專勤隊收容。

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