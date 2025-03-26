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網路惡狼佯稱性交易　20分鐘洗劫硬上2女！檢察官求處重刑

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲朱姓惡狼佯稱性交易連續洗劫兩女。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名有多項前科的朱姓男子（45歲）在網路論壇上發文佯稱想要「性交易」，在去年11月間的晚上，連續約了小莉（化名）和小愛（化名）到摩鐵交易，兩女不疑有他赴約，朱男隨即拿出美工刀威脅，要求兩女交出身上財物，甚至還硬上小愛2次，小莉則佯稱懷孕逃過被性侵，兩女事後不甘受辱，報警循線抓了朱男，也將他羈押禁見，雄檢偵辦後，今（26）日偵結依妨害性自主罪將他起訴，並向法院求處18年以上的重刑。

檢方指出，朱男有強盜等前科，目前還因肇事逃逸等案件被台南地檢署偵辦中，去年11月21日晚間10時許，他在網站「捷克論壇」上假意邀約小莉從事性交易，小莉答應後到摩鐵赴約，兩人一見面，朱男就拿出預藏的美工刀，要求小莉交出財物，小莉交出8000元後，朱男還想硬上，脅迫小莉褪去褲子，但小莉向朱男哀求她懷有身孕，朱男才作罷，隨即開車離去。

不料20分鐘後，朱男又在同一論壇假意邀約小愛性交易，小愛不疑有他赴約，朱男也是馬上露出真面目，持刀逼小愛交出身上的1萬3000元，更慘的是，小愛還被朱男硬上了兩次，小愛受辱期間一度想趁著洗澡的時機落跑，還被朱男嗆聲「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，小愛只好乖乖就範。

事後小莉和小愛報警提告，警方也循線抓了朱男，他落網後辯稱是因為沒錢賠肇事逃逸的官司，所以才想要犯案。

檢察官偵辦後，認為朱男入獄服刑後仍不知悔改，惡行不能姑息，因此依妨害性自主罪將他起訴，並向法院具體求處18年以上之刑，以昭懲創。

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