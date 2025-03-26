北市女警調上百監視器鎖定竊賊　休假竟巧遇！一路尾隨通報逮人

記者張君豪／台北報導

北市一民眾2月5日晚間到信義區商圈購花了3千多元購買愛迪達球鞋，後與友人在華納威秀中庭旁聊天，順手把所購商品放在路旁鐵椅上，前後才5分鐘球鞋便不翼而飛，民眾無奈報警求助，警方調閱監視器發現，當時人潮眾多，無法辨認出犯嫌身分，所幸福德所警員黃郁雯持續追查，根據可疑人物動線，調閱周遭百貨公司商場、地下街、停車場，轉運站、捷運等上百支監視器，發現竊賊相當狡猾，犯案後從信義區徒步或搭乘大眾運輸系統行經大安區、萬華區移動，最終鎖定竊嫌為去年11月底出獄的羅姓慣竊（男性、57歲）。

▲信義警分局逮捕涉案羅姓慣竊並起獲贓物。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示，經分析羅嫌動線，他晝伏夜出，晚間才出門，多在夜間從捷運西門站6號出口進入搭捷運，並隨機在台北車站、忠孝復興、忠孝敦化、市府站等人潮聚集處下車，步行物色從餐酒館、酒吧、夜店飲酒賦歸的民眾，趁民眾把隨身物品放在路旁時順手牽羊，並隨機利用偷來的悠遊卡搭乘捷運返回西門町站、步行回萬華租屋處，警方抽絲剝繭掌握羅嫌偷竊軌跡後，向台北地檢署聲請拘票伺機逮人。





專責偵辦本案的福德街派出所女警黃郁雯調閱上百支監視器，專案小組才鎖定羅嫌身分，對於羅嫌外貌身形有深刻記憶的黃姓女警，3月18日休假期間搭捷運竟在車廂內偶遇羅嫌，她一路尾隨羅嫌到捷運忠孝敦化站下車，並打電話通報警力支援，並不斷回報她目擊羅嫌的最新位置，19日0時許，警網趕赴大安區忠孝東路四段弄騎樓下，順利包圍羅嫌將他逮捕歸案。

警方押解羅男前往其住處，除找回民眾遭竊球鞋外，並清查找到多位民眾遭竊證件、金融卡、皮夾和耳機等贓證物，警方查扣後發現羅嫌至少涉及北市5起隨機竊盜案件，警詢後依刑法竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。





信義警方表示，轄區人潮聚集熱點深夜偶發竊案，去年11月底各派出所成立專案小組掃蕩轄區竊盜案件，警方藉此案例呼籲外出飲酒應注意自身財產安全，謹慎保管包包、皮夾、手機等隨身物品，避免讓有心人士下手行竊。

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