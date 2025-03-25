警方護送亞亞赴機場！綠委喊話「保護她就是守護台灣的基本原則」

▲中國籍網紅亞亞即將離台，警方護送確保安全。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署處分今（25）日必須離境，據了解，劉振亞預訂晚間到機場，先於19時00分和台灣國際家庭互助協會共同召開記者會，之後搭20時45分飛福州的班機離境。對此，民進黨立委林岱樺透露，警方目前已在護送亞亞，確保她的人身安全。

劉振亞因發表涉及武統台灣的言論，遭台灣政府下令限期離境。她原先不服從這一決定，並在24日發表聲明，強調自己主張和平統一，拒絕離開台灣，同時強調不願讓孩子在失去母親的同時，承受不公正的對待，且堅持要在台灣為自己和家庭爭取應有的權利。

劉振亞25日上午前往內政部陳情抗議，表態不會主動離開。然而，她在下午改變心意，決定於晚間搭乘班機返回中國。台灣國際家庭互助協會連絡人張宏婷表示，協會將在晚間6時許於松山機場召開記者會，說明相關情況。

對此，立委林岱樺在社交媒體上表示，警方已經在護送亞亞，確保她的人身安全。她強調，亞亞的安全不僅是個人問題，更是台灣社會價值的體現，呼籲移民署及相關單位持續關注，防止任何威脅或意外發生在亞亞身上，「台灣是一個法治、自由、尊重多元的地方，保護亞亞，就是守護台灣的基本原則。」