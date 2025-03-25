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第26屆國際書畫交流會展東京登場　療癒系畫家黃琯予率團參展

▲第26屆國際書畫交流會展東京登場，療癒系畫家黃琯予率團參展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第26屆國際書畫交流會展東京登場，療癒系畫家黃琯予(左後)率團參展。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

來自台灣台中療癒系畫家黃琯予24日前往日本東京參加第26屆國際書畫交流會展，黃琯予不僅帶去許多作品參展，還擔任本屆國際書畫交流會展副理事長，肩負促進台灣與國際藝術界交流重任，獲得高度肯定。

日本NPO法人國際書畫交流會理事長福田稔表示，這屆交流會展邀請了14個國家260位書畫藝術家參加，共展出500多件作品，展期即日起到3月31日，展覽會場位在東京上野的東京都美術館內，附近上野恩賜公園已經是櫻花盛開，吸引很多海內外的民眾前來參加，國際書畫家會展將來還會充分跟台灣畫家合作交流，讓國際書畫的交流更密切。

▲第26屆國際書畫交流會展東京登場，療癒系畫家黃琯予率團參展。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃琯予表示，非常榮幸能應邀參與舉辦國際性會展，她特別從台灣率領數十名書畫家前來參加，展現台灣文化多元風貌，除了可以跟歐亞非各國的藝術家交流創作經驗之外，也讓台灣的書畫文化在國際舞台上展露頭角。

來自高雄的書畫家藍黃玉鳳表示，這一次受到黃琯予熱情邀約，前來日本東京都美術館參展，感到無比榮耀，來自泰國的台商分會長王碧蘭，也帶來她多幅的彩墨作品，希望以傳統說話的創作突破框架，以藝術創作帶給人們幸福。

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