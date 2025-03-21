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獨／恐嚇富商遭聲押！郝廣民穿精品背心落網　銬助行器怨：很重

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

竹聯幫弘仁會、明仁會大老「麥可」許瑞弘涉嫌恐嚇一名富商，日前士林地檢署兵分11路搜索帶回11名被告前四海幫角頭郝廣民，今（21日）也被士檢拘提到案，並聲押禁見。稍早他搭車抵達士院，不過年事已高加上車禍重傷，目前只能依靠助行器行走，短短一條路走了5分鐘，加上還被銬上手銬，讓他抱怨連連。

▲▼ 郝廣民穿moncler背心下囚車 。（圖／記者黃資真攝）

▲郝廣民穿moncler高價背心走下車 。（圖／記者黃資真攝，下同）

士林地檢署偵辦一起幫派涉恐嚇討債高達千萬元的案件，自本月10日起陸續展開三波搜索拘提行動。首波行動於3月10日發動，第二波在3月19日，最新一波則於今（21日）展開，共拘提多名幫派成員到案。其中竹聯幫弘仁會、明仁會大老「麥可」許瑞弘複訊後以200萬元交保；前四海幫角頭郝廣民則在今日遭拘提，檢方訊後認為罪嫌重大，向法院聲請羈押。

▲▼ 郝廣民穿moncler背心下囚車 。（圖／記者黃資真攝）

事實上，去年9月發生的威震集團前董座吳明達槍擊案，當時計劃的藏鏡人正是53歲的郝廣民，並依50萬交保，12月4日凌晨2時23分，郝搭著楊姓司機開的車行經國道1號北上76.9公里處（湖口路段）時，楊男卻不慎追撞前方正在被拖吊的小貨車，又追撞拖吊車，造成楊男死亡，郝也撞斷雙腿、傷勢嚴重。

車禍發生後造成國1回堵的情況下，不到40分鐘後，距離事故點後方800公尺、77.7K處，當時正因洩密案開庭，乘坐Uber北返的XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，也遭後方計程車追撞，造成陳不幸死亡，由於陳曾協助刑事局偵辦多起案件，車禍時間、地點詭異相近，在當時掀起一波陰謀論，不過最後檢方偵結排除「假車禍真殺人」。

▲四海幫角頭郝廣民座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲郝廣民座車車頭全爛，車內司機死亡，後座的郝與保鑣重傷。（圖／資料照）

如今郝廣民又因涉恐嚇富商案，遭士檢拘提到案，畫面中郝穿著新台幣約3萬起的精品背心Moncler下車，法警拿著助行器，並將郝的雙手與助行器用手銬銬在一起，他當場不滿怒言「很重怎麼走啦！」，法警則表示可以慢慢走，不會催他，接著便緩慢的一步一步行走，面對記者提問「是否有恐嚇富商」則未多做回應，從抵達到進入士檢，短短一段路道走了5分鐘。

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