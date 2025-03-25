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社會 社會焦點 保障人權

人妻見老公與女同事曖昧！丟鋁罐+掌摑還撂狠話　判拘25天

▲桃園市李姓女子去年1月間與老公與友人聚餐，過程中發現老公與女同事有曖昧情愫，竟醋勁大發竟持啤酒罐丟擲，還掌摑女子臉部導致受傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲李姓女子去年1月間與老公與友人聚餐，過程中發現老公與女同事有曖昧，竟醋勁大發竟持啤酒罐丟擲，還掌摑女子臉部。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子去年1月間夥同老公赴友人住處聚餐，過程中驚覺老公與女同事有曖昧親密行為，一時間突醋勁大發持啤酒罐丟擲頭部，還掌摑女子臉部導致受傷，事後還以老公LINE帳號傳送「有本事在公司出現，見一次我打一次」恫嚇；桃園地院審理時，李女坦承有丟擲啤酒罐與掌摑情勢，但否認有恐嚇情事，質疑告訴人侵害其配偶權等語，但法官不採信其說詞，審結依傷害罪，處有期徒刑3月，又犯恐嚇危害安全罪，處拘役25日，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，李姓女子於去年1月19日晚間受邀前往友人位於中壢區住處聚餐，李女與老公欣然赴約，聚餐後大家閒聊，李女在房間察覺老公與女子有逾越朋友分際之親密行為，突然醋勁大發，持啤酒罐朝女子頭部丟擲，還徒手掌摑女子臉部，致使女子頭皮與臉部有鈍挫傷等傷害。

李女隨後與老公離開友人住處，李女用老公LINE帳號傳送給女子「有本事出現在公司，去一次我打一次」恫嚇，致使女子心生畏懼，同日上午向中壢警分局報案提告，桃園地檢署複訊後依傷害罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告李女固坦承有持啤酒罐丟擲與掌摑女子與傳送恐嚇訊息等情事，惟矢口否認有何傷害及恐嚇誁犯行，辯稱：當時女子與老公在房間內行茍且之事，侵害其配偶權，出於義憤才動手，且丟啤酒鋁罐沒丟到女子，女子根本沒有受傷等語」。

法院調查，被害女子於當天凌晨零時許前往醫院求診，經醫生診斷結果確認受有頭皮純傷等傷害，還開立診斷證明書可證，被告李女未能提出任何佐證資料，且與上開診斷證明書及告訴人所述不符，被告主張之正當防衛與配偶權，顯不能成立。

法官審酌，被告因自認配偶權受侵害，不思理性通或採取法律徒徑解決，即率以暴力傷害女子及其出言恐嚇，兼衡被告犯罪情節與動機，審結依傷害罪，處有期徒刑3月，又犯恐嚇危害安全罪，處拘役25日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，本案仍可上訴。

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