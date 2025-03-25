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竹聯3強角逐大位　鍾馗「3／25宣布接任」又生變原因曝

▲▼竹聯幫幫主黃少岑告別式。（圖／記者湯興漢攝）

▲竹聯幫幫主3強鼎立，江湖盛傳鍾馗將在25日晚上於立法院餐廳宣布接任幫主。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫幫主之位三強鼎立！由青堂資深大佬世川、愛堂大老扣頭以及地堂大老鍾馗角逐，江湖傳出鍾馗原本將在25日晚間6時許，於立法院裡的康園餐廳邀集2桌媒體一同餐敘，屆時將由統促黨主席張安樂宣布，鍾馗將脫離統促黨接任幫主，但因警方介入關切，餐廳主動取消訂位，竹聯3大會也認為幫務扯上政治，恐將未來竹聯幫會遭「清算」。

台灣三大幫派之一「竹聯幫」，堂口多達數十個之多，旗下幫眾上萬人，因為前任幫主么么黃少岑病逝，所以幫主大位一直懸缺，江湖盛傳目前由愛堂大老「扣頭」劉振南、青堂大老「世川」以及地堂大老「鍾馗」李宗奎3人其中一位接任。

因為竹聯幫幫主大位需要取得個堂口的認同，所以有傳出各方勢力均在找人簽署「連署書」，幫眾各有擁護、愛戴的對象，但連署書是私下串連簽署，所以沒有浮上檯面，也無從考究何人最獲信任。

目前愛堂劉振南是么么生前囑意的幫主人選，但因劉已經轉型從商，傳出無意角逐幫主，但在各方簇擁下已經點頭接下幫主職務，世川則是也傳出有取得連署認同。

據悉，地堂大老鍾馗因為是「白狼」張安樂創辦的統一促進黨副主席，也傳出有意競爭幫主大位，只是政治色彩濃厚，引起許多幫內大老不認同，但仍獲白狼支持，原本將在25日晚上6點，於立法院的康園餐廳宣布鍾馗接任幫主，但因警方接獲情資並介入關切，餐會臨時喊停。

根據知情人士透露，目前竹聯幫最強的3大會，包括「靜安會」、「寶和會」以及「弘仁會」對於誰將接任幫主表態，認為兄弟事不能扯上政治，否則恐將帶領竹聯幫走上絕路。

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