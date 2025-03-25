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0403地震週年！花蓮市公所打造靱性城市　成立防災協作中心

▲▼花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震即將屆滿一周年，花蓮市公所於25日上午10時正式成立花蓮市防災協作中心，市長魏嘉彥任命公所主任秘書翁美華及國聯里長林靜芬做為中心正副主任，期待攜手社區、志工團體及相關防災單位，提升花蓮市面對大規模災害的應變能力，確保人力與物資能夠迅速且有效地調度，進一步強化社區防災韌性。

魏嘉彥表示，花蓮曾在2018年及2024年遭受重大地震災害，特別是去年0403地震至今仍歷歷在目，顯示防災工作刻不容緩。面對未來可能發生的災害，公部門的應變能力固然重要，但社區與民間力量的協作更是不可或缺。因此，市公所成立防災協作中心，作為政府與社會各界的聯繫樞紐，讓防災工作更加完善。

▲▼花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄，一同到場見證的還有許多防災合作夥伴，包含部立花蓮醫院、花蓮榮民之家、慈濟基金會、家樂福、花蓮市農會以及五洲商旅等單位代表。一旦災害發生時，這些單位將與花蓮市公所為救災收容工作迅速應變。

▲▼花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄。（圖／花蓮市公所提供，下同）

國聯里110年起推動韌性社區，由里長林靜芬率領社區多名志工陸續接受防災士培訓，取得相關證照，林里長伉儷更曾先後獲內政部表揚績優防災士，而這一次受聘為協作中心副主任，她也表示將運用過去在社區推動的經驗，整合各界資源，在必要的時候貢獻己力。

▲▼花蓮市防災協作中心正式揭牌，魏嘉彥與國聯里簽署防災合作備忘錄。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉彥任命國聯里長林靜芬為中心副主任並頒發聘書。

花蓮市防災協作中心編制，除正副主任外，還設有規劃組、作業組、後勤組及行政組，主要功能包括建立人力資料庫、統籌各類志工團體，並在災害發生時迅速調度人力與物資，確保收容工作有序進行。此外，市公所也將推動社區定期辦理防災教育訓練及演習，提高市民的防災意識與應變能力，讓花蓮市成為安全且更具韌性的城市。

魏嘉彥也強調，防災工作不只是政府的責任，更需要市民的共同參與。未來，防災協作中心將持續廣邀志工、非政府組織（NGO）、社區發展協會及企業共同加入，共同強化花蓮的防災體系，打造一個共好的防災環境。

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