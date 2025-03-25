花蓮地震為「獨立事件」　氣象署：3天內可能有規模4.5餘震

▲今上午09:40花蓮近海規模5.1地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（25日）上午9時40分花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，氣象署表示，該起地震與0403花蓮強震、0121大埔地震無關，屬於獨立事件，預估未來3天內可能還有規模4到4.5左右餘震發生。

花蓮縣近海上午9時40分發生芮氏規模5.1地震，震央在花蓮縣政府南南東方9.7公里處，深度25.3公里，屬極淺層地震。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震發生的地區，位於菲律賓海板塊隱沒歐亞大陸板塊的位置，這個地區過往就蠻多地震，今天這起地震為獨立事件，跟去年0403花蓮強震、今年0121大埔地震都無關。

吳健富指出，台灣有7成的地震都發生在台灣東部，由於今天的地震預估規模達到5.0、震度4級以上，氣象署也針對花蓮縣發布國家級警報，震度比較大的地方包括花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山等都有4級，北部、桃園、新北震度都在1級左右，由於白天民眾活動期間，可能比較沒有感受到，地震規模不是很大。

不過吳健富提醒，未來3天內仍可能會有規模4到4.5左右的餘震，提醒民眾，台灣地區地震發生頻繁，要先做好防震相關準備。

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