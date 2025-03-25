花蓮震度4級「連搖5秒」國家警報大響　5天內有規模3以上餘震

▲今上午09:40花蓮近海規模5.1地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮縣近海今天(25日)上午9時40分發生芮氏規模5.1地震，其中花蓮縣震度達4級，約搖晃5秒，氣象署對花蓮縣發布國家警報，氣象署表示，該起地震與0403花蓮強震無關，為獨立事件，預估5天內可能還有規模3以上餘震發生。

中央氣象署地震測報中心技正邱俊達表示，這個地震發生在今天上午9點40分48秒，發生位置在花蓮近海，造成震度最大為花蓮縣4級，南投合歡山也有4級，其他宜蘭、台中有3級震度。這起地震，氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。根據震度時間統計，花蓮縣4級以上震度搖晃了5秒鐘，南投4級震度搖晃2秒，隨時間震波往外擴，大約1分鐘左右，震度已經搖晃結束。

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針對地震發生的原因，邱俊達表示，地震位置位於菲律賓海板塊和歐亞板塊交界處，是這兩個板塊相互碰撞引起的地震。

至於該起地震是否與去年0403花蓮強震有關，邱俊達說明，從去年0403餘震分布來看，當月測到有感地震達1346個，隨著時間慢慢下降，今年1月到2月數量都不多，大約10多個，沒有超過20個，台灣發生規模7以上地震比較少，跟921地震相比，可看到地震發生當下那一年地震個數快速累積，之後回歸較平靜，目前已回到跟以往背景值差不多的數量。

邱俊達進一步指出，根據台灣地震活動近10年統計，規模5到6的地震每年約有45個左右，等於每個月有4個地震，判斷今天這起花蓮地震跟0403地震脫鉤，視為獨立事件，主要是從背景活動和餘震數量來看，已經接近為背景活動的狀況。不過邱俊達提醒，未來5天內，預估仍可能有規模3以上的餘震會發生。