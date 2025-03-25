嘉縣警局成功破獲兩起詐騙案件　及時攔阻民眾被騙千萬元　

▲▼ 嘉縣警召開 「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」 全力打詐守護民眾安心嘉園 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，今(25)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，藉由破案成果發表會結合本縣114年2月份詐欺情勢分析報告，彰顯警察局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

今(114)年2月25日嘉義縣警察局偵破假冒貨物公司人員詐騙案，被害人陳女於114年2月在【臉書FB】以「交友為前提」認識一名自稱【Chris Chen】陌生人士並互加好友，對方佯稱欲寄送包裹給陳女，要求陳女與貨運公司人員聯繫配送事宜。貨運公司人員以支付【清關費、索賠費】為由索取相關費用，被害人誤信話術於陸續匯款新臺幣14萬0,500元、面交77萬5,500元。惟對方持續以其他事由索取費用，陳女始驚覺受騙而訴警偵辦。經員警調閱相關資料鎖定犯嫌後，協請陳女配合以誘捕方式逮捕面交車手，當場查扣手機1支、記事本、高鐵車票1張、詐騙金額354萬餘元。

另於今(114)年3月3日嘉義縣警察局偵破假冒愚果企業假投資詐騙案，該案緣於被害人賴民於網路上瀏覽投資訊息，LINE名稱「九資計畫-陳美怡」向賴民加好友，慫恿賴民下載安裝app名稱「愚果」，誆稱保證獲利、穩賺不賠，賴民遂依指示申請帳號並加入愚果客服「愚果企業」，賴民後續依照歹徒指示共計面交6次，交付共新台幣1,000萬元。惟後續家屬發現賴民近期行為舉止有異，驚覺可能受騙而訴警偵辦。經員警成立專案小組，協請被害人配合續向詐騙客服相約面交，並以誘捕方式於水上火車站埋伏，當場查獲面交車手李嫌及監控收水手耿嫌，成功攔阻新台幣800萬元，當場查扣手機2支、收據1張、印泥1盒、印章1個、高鐵車票2張、新台幣2,600元等相關證據，上揭2案依詐欺罪及洗錢防制法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義縣警察局藉由本次舉行「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」說明近期打擊詐欺成效及嘉義縣詐欺犯罪發生趨勢，在打擊詐欺犯罪部分，警察局114年1-2月份執行打擊詐欺工作成效共查獲詐騙集團17件，逮捕嫌犯138人，查扣不法利得總價值計2,598萬7,365元；114年配合內政部警政署執行第1波打詐專案工作成效共查獲詐騙集團23件，逮捕嫌犯131人，查扣不法利得總價值計2,306萬1,742元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1-2月份則有29件、2073萬8,595元，較 113年同期增加8件、1,564萬2,050元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年2月份詐欺案件受理數170件，較1月份減少31件(-15.42％)，財損金額新臺幣3,826萬1,795元，較1月份減少4,109萬1,729元(-51.78％) ；行政區統計，以民雄鄉(36件)、大林鎮(15件)、中埔鄉15件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「假網拍」詐騙計40件最多(占23.52%)、「假投資」詐騙計26件次之(占15.29％)、「假買家騙賣家」詐騙計15件再次之(均占8.82％)，假網拍詐騙案件有竄升趨勢，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額79.19％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

局長李權哲表示，未來警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！