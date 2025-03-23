清水坍塌大樓今拆除5、6樓　都發局預估工程至少3天

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區中興街一棟近50年屋齡的6樓集合住宅，昨（22）日凌晨5、6樓突然塌陷，幸未造成人員受傷。台中市政府都發局今天出動怪手等機具，針對塌陷部分進行拆除作業。都發局長李正偉表示，安全起見，至少需要3天的拆除時間；針對危險事故，將針對相關地主做最重裁罰。

▲台中市政府都發局今天出動怪手等機具，針對塌陷部分進行拆除作業。（圖／民眾提供）



本起事故發生在昨天凌晨1時40分左右，台中市長盧秀燕昨受訪指出，該棟建築興建於民國66年，至今已接近50年，屬於一棟相當老舊的建築。根據資料顯示，當初興建時有部分工程未完工，因此5、6樓一直未有人居住。所幸在發生塌陷時未造成人員傷亡，這是不幸中的大幸。

今天都發局雇請廠商出動長臂抓斗、怪手，針對5、6樓坍塌部分進行拆除作業，李正偉說，原本粗估的拆除作業是2到3天，但現在為安全起見，改為預估至少3天，包括必須跟鄰房做適當的間隔，並避免破壞下面的樓層，所以都發局只針對5、6樓做清除，並在危險塌陷部分清除後，要求廠商盡快鋪帆布做簡易的防水處理。

媒體詢問，本事故會如何進行裁罰？李正偉說，該棟建築產權複雜，會先針對相關地主進行6至30萬元裁罰，並以最重來裁罰，若後續沒有處理完善，恐會造成其他危險，相關處罰會再釐清。

該棟建築是否為海砂屋？李正偉指出，目前不敢講是海砂屋，有3種可能性，第1種是本來就用海砂；第2種該建築早期是爛尾樓沒有蓋好，因海風有鹽分，慢慢滲入防水層，鋼筋就會生鏽膨脹，導致混凝土崩壞；第3種是長期沒有做好維護管養，造成鋼筋受損剝落。

至於1至4樓的住戶何時可回去取物？李正偉表示，視拆除情形，若無危險就可開放住戶取東西，若還是有掉落物、或是建築不穩定，將再視情形開放。