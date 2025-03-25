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無敵美景最怕小黑蚊！花蓮市啟動噴藥消毒作業　持續3個月

▲▼清潔隊人員穿防護衣，走入各里巷弄加強排水溝、人孔蓋、排水渠道等處進行消毒作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲清潔隊人員穿防護衣，走入各里巷弄加強排水溝、人孔蓋、排水渠道等處進行消毒作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所雙管齊下防治蟲害，繼日前展開排水溝清淤作業後，啟動各里環境噴藥消毒工作。24日上午，市長魏嘉彥在民享里長徐靖縈陪同下視察作業情形，他提醒民眾，由於花蓮市44里里別眾多，清潔隊執行清溝及噴藥工作會從三月份一直持續到五月底，請民眾多加留意相關時程，共同維護環境衛生安全。

清潔隊消毒人員穿著防護衣，走入各里巷弄加強排水溝、人孔蓋、排水渠道等處的消毒作業，運用熱噴霧機施以環境用藥，將附著在水溝壁內的蚊蠅等害蟲消滅。環境用藥屬於除蟲菊精類，毒性低對人體較無危害，但對於水生生物毒性較高，因此清潔人員在操作時也會特別避開魚缸水池。

▲▼清潔隊人員穿防護衣，走入各里巷弄加強排水溝、人孔蓋、排水渠道等處進行消毒作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，近期天氣多變化，只要回暖，許多蚊蟲就會開始孵化出來，甚至登革熱病媒蚊同樣蠢蠢欲動，因此市公所透過水溝清淤清除蚊蟲孳生源，也進行環境噴藥消毒，雙管齊下嚴防蚊蠅蟲害。

魏嘉彥提及，清溝和消毒工作將依排定行程依序進行，當日遇雨或特殊狀況則將順延辦理，市民若覺得住家周邊有需要加強重點處理，可以向里長或里幹事反映，或是致電清潔隊（03）8233818通報。

▲▼清潔隊人員穿防護衣，走入各里巷弄加強排水溝、人孔蓋、排水渠道等處進行消毒作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥也呼籲民眾，特別注意於作業時間配合關閉門窗，人員及寵物勿靠近施藥作業區域，戶外停放汽機車、花木、水生魚類等動植物，請加蓋防護以免受損。

近年來在環境保護意識提升與重視藥劑對生態危害的前提下，對於病媒蚊易發生的場所，採「環境清理為主、噴藥為輔」的原則，花蓮市公所敬請市民配合環境清理工作，加強清除容易孳生病媒蚊的積水容器、花盆底盤、廢輪胎和積水處等，落實巡、倒、清、刷，共同維護優質生活環境。

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