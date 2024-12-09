紅線車廂驚見「米奇亂竄」嚇壞乘客　高捷道歉：全面清潔消毒

▲紅線車廂驚見「米奇亂竄」嚇壞旅客，高捷道歉了：全面清潔消毒。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運驚見老鼠亂竄！有民眾今（9）日在網路po文指出，「此刻在捷運車廂內紅線往小港方向，看到一隻米老鼠橫行」，直呼以前根本沒發生過。高捷獲報後指派站長前去查看，但已未見老鼠蹤跡，後續該列車收車後已調回機廠內做清潔及水煙消毒，對於造成旅客驚擾，深感抱歉。

有網友在PTT高雄版發文指出，「現在此刻在捷運車廂內紅線往小港方向，看到一隻米老鼠橫行...以前根本沒有發生過。補充：紅線高雄車站發車06:50往小港。」其他網友見狀留言，「有人被嚇到，原來是勞贖」、「記下車廂號碼，下車時跟服務台通報」、「完了，超難根除老鼠！」

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高捷證實表示，該旅客於R9車站通報，行控中心隨即指派站長於R7車站上車，但已未見老鼠蹤跡。初步研判，老鼠應該是從車站內趁列車開門的時候進入車內，對於造成旅客驚擾，高捷公司深感抱歉。

該列車在收車後也調回機廠內做全面清潔及水煙消毒，高捷強調，會加強車站及列車之相關清潔，同時呼籲旅客在搭乘捷運時，切莫於站內及車上飲食，以杜絕相關蟑螂鼠患等之孳生，避免危及相關捷運設備安全。