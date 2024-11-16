母隨身帶漂白水消毒！1歲兒仍「感染腸病毒」　醫揪出原因

▲一名媽媽為了預防孩子感染腸病毒，隨身攜帶漂白水，沒想到孩子還是中鏢。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者柯振中／綜合報導

國內腸病毒疫情持續升溫，許多家長深怕孩子生病，外出時相當注重清潔。不過，有位母親為了預防腸病毒，相當小心謹慎，隨身會攜帶稀釋的漂白水消毒，沒想到孩子仍舊中鏢，小兒科醫師王韋力經過詳細詢問，才知道是稀釋漂白水的方式出錯了。

王韋力在節目《醫師好辣》上分享，這名母親相當專業，為了預防1歲大的孩子感染腸病毒，隨身攜帶一瓶稀釋漂白水，就連孩子準備坐下，也要將椅子徹底擦拭乾淨才會放心。

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不過，儘管母親努力預防，孩子還是不慎感染腸病毒，讓媽媽感到十分困惑，不曉得原因究竟出在哪裡。而王韋力在問診的過程中，詢問母親的漂白水稀釋方式，才知道問題出在哪裡。

王韋力表示，雖然這名母親用10公升的清水來稀釋100cc的漂白水，不過只有在每個月的月初泡一次。而漂白水的殺菌成分為次氯酸鈉，這種成分會隨著時間慢慢揮發，第一天使用時還是稀釋漂白水，第二天以後「就是帶水出去而已」，一定要使用時再稀釋，才能發揮效果。

除此以外，王韋力還說，有些民眾會使用酒精來消毒，不過酒精對於新冠、流感等病毒雖然有效，但對許多腸道的病毒沒有效果，腸病毒就是其中之一，因此使用酒精洗手無法預防腸病毒。

王韋力說，消毒常見的方式，還有使用紫外線燈，雖然紫外線能夠殺死所有的細菌、病毒，但對人體也有傷害，因此使用紫外線燈消毒時，切記人不能在現場，且一定要照到才有效，若有皺褶或是沒翻面，恐怕都會影響效果。