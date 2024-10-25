北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝　求償費用還在算

▲北捷出動10人拆卸、清潔、消毒、組裝電扶梯。（圖／取自北捷官網，下同）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北捷運忠孝復興站日前出現一名「北捷尿尿哥」，該名男子公然在手扶梯上小便，影片曝光後，讓網友忍不住直呼「太噁心了吧」。事後北捷耗時近3小時才清理完畢，車站人員24日晚間找到該名男子，當場依大眾捷運法第五十條第一項第九款，補開立裁處書1500元罰鍰，後續北捷將另外求償檢修及清潔等相關費用。

日前有網友在Threads上發出影片，一名長髮、紅衣的男子在台北捷運忠孝復興往文湖線的手扶梯上尿尿。從網友拍攝的影片可發現，該男子左腳還刻意向前跨，疑似要遮擋私密處，但透過一旁影子可明顯看見尿柱，影片曝光後引發輿論。

對此，北捷指出，車站人員24日晚間發現該名男子，當場依大捷法第五十條第一項第九款，補開立裁處書1500元罰鍰，後續另求償檢修及清潔等相關費用。此外，該座電扶梯已於24日完成專案清潔後重新開放，請民眾安心搭乘，也呼籲旅客切勿以身試法，共同維護系統得來不易的整潔美譽。

北捷表示，24日接獲民眾通報後，安排人員針對該部電扶梯進行專案清潔。總共出動10名工作人員，首先拆除電扶梯踏階及內飾板，接著於內側軌道、裙板及踏階邊緣使用漂白水進行消毒；完成消毒後，再重新噴塗潤滑液，確保電扶梯運轉順暢，後續經相關測試確認運轉正常，整個清潔過程歷經拆卸、清理與組裝等繁瑣程序，耗時將近3小時完成。

▲北捷尿尿哥遭開罰1500元罰金。(圖／翻攝網路）