不知可拆洗！小獅王水壺「漏洗1死角」　媽驚見黑垢：裡面好髒

▲水壺滑蓋記得拆卸，否則容易有水垢。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

多數的寶寶水壺都可進消毒鍋，但小心忽略清潔死角！一名媽媽透露，平時都有注意水壺清洗，殊不知摔在地上後，導致滑蓋脫落，原PO赫見內裡竟有黑色水垢，趕緊拆卸另一個水壺也有黑垢附著，讓她嚇壞了。文章曝光後，其他家長回應，「...我都沒有拆開來洗」、「被小朋友摔開，我才知道原來可以拆裝」。

一名網友在臉書《兔寶寶兔媽媽爸爸交流區》表示，女兒使用小獅王的水壺，某天不小心摔在地上，導致上頭的滑蓋脫落，驚見裡面有黑色水垢，「乾...裡面好髒！」

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事後，老公把同款不同色的水壺也撬開來，同樣發現裡面也有黑垢。對此，原PO熱心提醒，「家裡有滑蓋水壺的爸媽可以拿湯匙撬開洗。」

底下引來一票家長回應，「能拆的我都會拆」、「所有零件一定會拆開洗，不用撬開，徒手就能打開」、「被小朋友摔開，我才知道原來可以拆裝」、「喝奶瓶頭也要拆，之前請人家幫我顧孩子一陣子，奶瓶拿回來也沒拆開洗裡面都發霉」、「感謝告知」、「每次洗都全拆，拆到最細，烘乾才組合回去」、「...我都沒有拆開來洗」。

小獅王官網也提醒，若發現水杯內有異味，建議瓶身、吸管組、墊圈組需每天最後一次使用後，全品拆開、浸泡清洗後，進行消毒與烘乾，就可去除異味。

官方也強調，務必要確認烘乾完才使用，因水質不同，產生味道與水垢時間不一，但若未完全烘乾導致水殘留瓶身內，即容易產生異味。

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