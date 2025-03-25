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女大生畢業論文寫「戴綠帽」　瞞男友下海：想知道有沒有快感

心理系女大生小松本果為了畢業論文的研究主題，隱瞞男友下海拍攝「NTR」系列AV片。（翻攝自小松本果X）

▲心理系女大生小松本果為了畢業論文的研究主題，隱瞞男友下海拍攝「NTR」系列AV片。（翻攝自小松本果X）

圖文／鏡週刊

日本一間大學心理系女學生小松本果，竟為了畢業論文的研究主題，隱瞞男友下海嚐試拍攝AV影片，探討「想知道與不愛的男性發生性行為時，女性究竟會不會獲得快感」，消息一曝光，掀起大票網友討論。

小松本果日前PO出自己的畢業論文畫面，只見論文研究主題為「從演化心理學角度探討人際關係與女性性選擇的意義」，研究目的為想知道女性在與未有情感關係的男性發生性行為時，究竟會不會得到快感，因此，小松本果暪著男友下海從拍攝AV影片，並希望在拍片中得到答案。

不過小松本果因一番言論遭X平台禁論，事後轉到IG發表想法，「我仍然不懂什麼是性感。但我覺得它可能就在某個地方。這就是為什麼我想透過思考和感受來學習。」並坦言「不知不覺中，我已經進入這個行業了。我還不知道答案，但是我一定會找到一些東西。」而她拍的「戴綠帽的畢業論文」AV片，也將於下月10日於東京千代田區某商業大樓舉行首映。

另外，AV達人一劍浣春秋近期也在《PLAY NO.1》撰文介紹小松本果，透露還是大學生的她，進入AV行業，是為論文研究題目「NTR（戴綠帽）」隱瞞男友下海拍片。一劍浣春秋也大讚，小松本果外型出眾，表現也很到位，「雖然我覺得以她的外型很容易往抖M的路線走，但她也是有反擊的能力啦」。


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