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蟬聯7年北市肇事熱點第一　蔣萬安今拍板：拆除「公館圓環」

▲▼台北市長蔣萬安今（25日）於市政會議裁示，要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市長蔣萬安今（25日）於市政會議裁示，要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

過去常被詬病為「交通迷宮」、「大型路障」的台北市基隆路、羅斯福路口「公館圓環」，自2018年至2024年連續7年蟬聯北市肇事熱點第一，累計443件事故，釀1死625傷。台北市長蔣萬安今（25日）在市政會議拍板，找來交通局、專業單位研究後，認為改成正交路口，才能有效改善事故，因此將拆除「公館圓環」。

蔣萬安25日上午主持市政會議，並於臨時動議中裁示，從2018年起，基隆路、羅斯福路的「公館圓環」已連續7年是台北市肇事熱點第一名的路口，當地圓環的設計，尤其讓汽機車很容易發生事故，也是行人穿越時候的斷點以及高危險的路段，所以必須正視而且要解決。

蔣萬安提及，安全絕對是最優先的考量，交通局和專業單位研究後認為，改為正交路口才能有效改善事故，「因此決定拆除公館圓環」，原先是希望能夠保留公車專用地下道，但是因為地下道通風井、抽水設施無法移除，再加上下方還有大型的自來水管線等設施，所以必須填平地下道，公車專用道改為平面。

蔣萬安指出，這是一個比拆除和平新生天橋更艱鉅的工程，羅斯福路和基隆路都是通勤時段車流量非常大的主要幹道，所以請交通局、工務局妥善規劃施工的時間、工序，儘量減少施工期間對市民以及用路人影響，也要以人本交通、都市景觀等多個面向來考量，進行更進一步的規劃設計。

台北市副市長李四川也於臉書補充道，「公館圓環」由7岔路口所組成，上有高架橋，下有地下道，尖峰時段車流量大，自2018年迄今，連續7年為北市肇事熱點第一名路口，市議員也多次要求改善；但由於地下道上端有兩支自來水幹管穿越，造成改善工程施工相當困難，北市府多次想改善，也因為施工難度很高、施工期間嚴重影響交通而作罷。

李四川提到，但為交通安全，經邀市府相關局處經數月再次研擬，仍認為應填平地下道，回復正交路口，以徹底解決交通事故，今提市政會議經蔣萬安同意進行研擬規劃，並依程序編列預算辦理。

▲▼台北市長蔣萬安今（25日）於市政會議裁示，要拆除「公館圓環」。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

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