刺死內湖人妻！恐怖男辯「很愛她卻騙我」　檢依殺人罪起訴　





▲北市宿姓男子在內湖街頭持刀刺殺已婚的蔡姓女子，檢方依殺人罪起訴。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

北市內湖區去年11月發生一起震驚社會命案，有暴力傾向、傷害前科宿姓男子，不滿已婚的蔡姓女友堅持分手，竟當街持刀猛刺蔡女，蔡女傷重經搶救近7小時仍宣告不治。今（24）日士林地檢署依殺人罪起訴。

宿男供稱，2年前蔡女聲稱自己已經離婚，並希望與他重新開始關係，他當時相信了對方的話，但事後發現這一切都是謊言，感到被深深欺騙。他哽咽說：「我跟她說過，我已經受不了這樣的情況了，但她總是不耐煩地說是我不願意給她時間。」他更悲情說，周遭的朋友與同事也知到這段戀情，長期累積的情緒最終萌生自我了斷的念頭。

宿男供稱，案發當天，他原本與蔡女在其辦公室聊天，後因室內禁止吸菸，2人一起下樓去便利超商買東西，交談過程中，蔡女的言語再度激怒他，讓他一時失控，持刀刺向蔡女的腹部，「我很愛她，所以沒有選擇逃離現場，而是等待警方到場。如果我真的想讓她死，早就割喉了，為什麼還會刺向自己？」他堅稱攜刀並非為了殺人，而是想結束自己的生命，死在蔡女面前。

然而，死者先生對情侶說法嗤之以鼻，斥責兇嫌編造謊言掩飾惡行，死者丈夫指出，宿男多次騷擾其妻，甚至曾在去年將她拉入巷內毆打，他說：「我太太根本不認識他，他就是搭訕不成，瘋狂報復，是騷擾升級至兇殺；死者女兒也補充，母親上下班大多由父親接送，兇嫌只是在母親偶爾自行回家時接近她，並持續騷擾。

檢察官去年11月以涉犯《刑法》殺人罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，向士林地院聲請羈押不禁見獲准。今（24）日士林地檢署依殺人罪起訴。