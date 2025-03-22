蔣萬安獨邀5藍委就業博覽會合體反罷　吳思瑤：再就業場子留給他們

▲台北市長蔣萬安與國民黨立委在就業博覽會合體。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免持續發酵，台北市長蔣萬安今（22日）在就業博覽會上與5位北市藍委合體，蔣萬安列舉5位藍委的問政表現，並強調「我一定會和國民黨委員站在一起」，最後也與藍委們一同喊出「台北隊！加油！」對此，綠委吳思瑤表示，蔣萬安對罷團查水表挺藍委，北市府辦活動，花的是市民公帑，卻拿來作「搶救藍委」的國民黨造勢場，選擇性邀請，讓市長站台，難道不是黨政不分、行政不中立？不過就不跟他們計較了。「再就業」「找工作」的場子，就留給國民黨立委吧。

蔣萬安邀請五位北市國民黨立委，合體參加「就業博覽會」，喊話力助他們免於被罷，吳思瑤表示，果然衝了一波聲量，打了免費的廣告。蔣萬安到底怎麼力助？在台北搞「藍色恐怖」，動用公權力搞戒嚴，查水表、警察跟監、場地使用刁難，更護航徐巧芯包租所有活動中心場地。

吳思瑤指出，蔣萬安不是找罷團麻煩，就是卡罷團權益，「依黨行政」就是蔣萬安的力助。現在更濫用市府資源救罷免。北市府辦活動，花的是市民公帑，卻拿來作「搶救藍委」的國民黨造勢場？

對於蔣萬安稱這是公開活動，吳思瑤質疑，那就怪了，我們民進黨北市有三位立委，怎麼沒有半個人受邀參加？選擇性邀請，讓市長站台，難道不是黨政不分、行政不中立嗎？不過就不跟他們計較了。「再就業」「找工作」的場子，就留給國民黨立委吧。

