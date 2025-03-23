樂樂法利被禁入境！北市曝民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目





▲針對「樂樂法利」遭禁止入境，台北市勞動局表示，當時接獲檢舉，多位未申請工作許可的外國人參加數個電視台政論節目。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）日前申請到移民署就業金卡，買單程機票準備飛抵台灣長期發展，不料出境時被告知「不允許進入台灣」，移民署昨（22日）說明是2023年來台被北市勞動局裁處在案，管制期間無法入境。台北市勞動局今（23日）回應，依法規定，外國人未經雇主申請許可，不得在境內工作，當時接獲民眾檢舉，多位未申請工作許可的外國人參加電視台政論節目。

針對「樂樂法利」遭我國禁止入境一案，台北市勞動局23日上午表示，依《就業服務法》第43條，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作；同法第68條規定略以違反第43條規定之外國人，應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。

台北市勞動局指出，當時勞動力重建運用處接獲民眾檢舉，多位未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，經該處查證屬實，即移送勞動局依法裁處，但因裁處對象已不在境內，故勞動局移請移民署依法辦理。

「樂樂法利」22日在YouTube頻道發出影片，以「我被臺灣禁止入境」為題，談到自己一直嚮往來到台灣，申請到就業金卡後，立即打包好行李、賣掉汽車和拍攝設備，並退租公寓，向親友告知自己要去到台灣開啟新旅程，不料出境時卻被拒絕入境，「那一刻，我的夢碎了」。

移民署表示，「樂樂法利」雖獲發文化藝術類就業金卡，但過去2023年來台時，因非法工作案被台北市勞動局裁處在案，因此移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境；「樂樂法利」仍在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討，若「樂樂法利」日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

對此，樂樂法利在影片中解釋，他和王志安的狀況並不一樣，陸客來台本就明訂「不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見」，但他是持免簽入境，依規定是可以進行「探親、社會訪問、商務、參展、考察、國際交流」，且無需申請許可。

他指出，這些表述都非常泛化，沒有明晰界定，「加上當時周圍人對此應允的態度，讓我不禁以為，被邀請上節目發表看法，是屬於『國際交流』的一種形式，很無知地接受了很小額的補貼費用，也就是所謂的『車馬費』，結果就是我被檢舉了，而最終勞動局是以我『在台期間非法勞動』為由拒絕我入境台灣。」