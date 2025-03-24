台南工安意外！24歲工人18米高墜落　雙大腿骨折送醫

▲台南官田工業區1處工廠發生工安意外，周姓工人不慎自屋頂採光罩約18公尺高處墜落，大腿骨折送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田工業區1處工廠，24日上午8時30分許發生1起工安意外，24歲周姓工人不慎自屋頂採光罩約18公尺高處墜落，雙大腿開放性骨折，傷勢嚴重，消防局第2大隊官田分隊小隊長劉家傑據報迅速率員前往現場搶救。

據了解，該名傷者當時在6層高空採光罩作業，疑因失足不慎墜落，現場其他人員發現後立即報警求助，消防人員到場時，傷者意識尚清楚，但身體多處嚴重受創，需緊急醫療處置。

由於事故現場空間狹小，救援行動受限，救護人員胡嘉哲及徐陳揚立即進行初步處置，陳昱志協助使用長背板及抽吸式護木固定傷者雙大腿，確保骨折處穩定後，迅速抬上救護車。高級救護技術員姜世聰現場評估有內出血之可能傷勢，立即施打藥物協助止血，並建立兩條靜脈輸液管路，補充體液以預防休克，隨即將傷者送往柳營奇美醫院接受進一步治療。

消防局局長李明峯表示，消防人員在接獲通報後，以最快速度抵達現場並展開救援，同時本市的高級救護員受過高階救護訓練，現場可以使用Tranexamic Acid (止血明)協助止血，爭取黃金搶救時間，這也是消防局持續精進救護能力的關鍵成果。」

南消第二大隊大隊長王騰毅則強調：高處作業風險極高，作業過程應落實安全防護措施，避免類似意外發生。二大隊將持續與相關單位合作，加強宣導與應變演練，以確保人員安全。