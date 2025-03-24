假醫師騙人妻上床！嘿咻18次還借走40萬　法院宣告共66年刑期

▲已婚女子遭孫男騙財騙色，「我好心借錢讓你去治療身體，我還要被你恐嚇，我還要被你X！」（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在診所擔任業務員的孫姓男子，2022年間結識已婚女子小薇（化名），並向對方謊稱自己是醫師，騙小薇上床後，又借款40萬元。小薇發覺不對，有意疏遠，孫男竟多次以自殺或公開關係等方式要脅，又發生了18次關係。高等法院審理後，將孫男18次行為各判刑3年8月，總計宣告66年的刑期，另外也依照恐嚇罪判刑3月、得易科罰金。可上訴。

孫男雖然被加總宣告了66年的刑期，但我國有期徒刑上限為30年，此外，也須等全案定讞後，由檢察官向法院聲請定應執行刑。至於恐嚇罪判刑3月、得易科罰金9萬元部分，二審定讞。

判決指出，孫男在2022年5月間結識小薇，謊稱自己是整型外科醫師、麻醉師，曾在台大醫院、馬偕醫院工作。小薇暈船，與孫男發生關係，還借款40萬元給與孫男。不過6月起小薇就良心過不去，開始有意疏遠，到了7月間更直接提出分手。

但孫男不放手，以通訊軟體微信、Telegram及Instagram之文字、語音訊息，或者是當面情緒勒索小薇，宣稱如果分手就要自殺，或者公開2人間的不倫關係，甚至還恐嚇要殺掉小薇丈夫，並傳送槍枝照片。小薇不得已，只好每個月以2到3次的頻率，再與孫男見面，再發生關係。

而小薇內心痛苦，也多次傳訊息回應「對我來說真的很痛苦 我不快樂」、「我內心真的無法再接受任何這樣的生活了」、「請你不要歇斯底里 不要講情緒勒索的事」、「我沒有殘忍 是你才殘忍 你一直用自殺要我留下來」。甚至還有一次在床上，小薇更對孫男吶喊「為什麼我好心借錢讓你去治療身體，我還要被你恐嚇，我還要被你X，到底憑什麼！」

一直過了半年，直到2023年1月間，小薇終於受不了，向丈夫坦承，並到警局報案。檢警循線逮捕孫男，並依照「妨害性自主」、「恐嚇」等罪，提起公訴。一審法院審理後，認定孫男共18次違反小薇意願發生關係，依照18個強制性交罪，各判刑3年8月；另外也依照2個詐欺罪，分別判刑4月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，也認定孫男的行為違反小薇意願，因此也依照18個強制性交罪，每罪論處3年8月判刑，總計宣告66年的刑期；此外，也改認定孫男犯下恐嚇罪，這部分判刑3月、得易科罰金9萬元。