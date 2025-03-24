比塔羅還準！美研究翻紅「36題重燃親密感？」和伴侶一聊感情問題全現形

▲太神！沒想到心理學有名的「36道題目」竟能挽救婚姻？（圖／取自免費圖庫Pixabay、Pakutaso、unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

還記得剛戀愛時的心動與深聊的感覺嗎？一組源自於心理學實驗的「36道問題」，不只被網友譽為「最快產生情感連結的親密題單」，美國《Cosmopolitan》最近更透露，這「36道問題」更被專家點名，對已經在一起多年的情侶或夫妻，效果甚至更強，甚至還有網友搞笑表示「比塔羅還準」！原來這組問題不只是用來談戀愛，更像一面鏡子，讓你一問感情現狀全現形！

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這些問題真的有效嗎？

「36道問題」是由美國心理學家Arthur Aron博士與Elaine Aron博士於1990年代所設計，雖然在學術界已存在多年，但直到2015年，因《紐約時報》的報導，這組問題才開始爆紅！不少人實測後發現，不僅能「加速愛上對方」，對老夫老妻來說更能挖掘早已遺忘的情感深層。

這36道問題分為3組，每組12題，回答時間大約需45分鐘（視回答深度而定）。主題涵蓋廣泛，但整體設計目的都是為了讓彼此更了解對方。在1997年發表的原始研究中，參與者與陌生人配對，一起回答問題，最後進行4分鐘的眼神對視。結果顯示，受試者之間的確產生了更深的情感連結——甚至有2位受試者在6個月後結婚！

36道問題不只是「甜蜜催化劑」，更是關係裡的「親密維他命」！

Elaine Aron博士曾表示，其實當初這組問題並非為了「讓人墜入愛河」而設計，而是為了研究人際親密感的運作機制。不過根據專家觀察與實際回饋，許多已經在一起多年的伴侶，在做完這組題目後都發現彼此之間的情感彷彿被重新「reset」——熟悉的臉孔、多年的感情，卻透過這些問題重新發現了對方的深度與溫度。

性與伴侶治療師Sara Sloan表示：「這些問題之所以有效，是因為它們逐步引導對話深入到個人真實的面向，讓雙方產生被理解與被看見的感覺，這正是親密與愛情的前提。」而且意外的是，這些問題對老夫老妻來說更是有幫助。「這些問題更適合幫助已經在一起多年的伴侶重新點燃熱情、重建安全感，也能改善性生活。」

真實實測：感情不只是「在一起」，而是「一起成長」

一位受訪者分享：「我和老公已經結婚五年多，認識也快十年了，沒想到做這些問題的時候，還能從他口中聽到我從來沒聽過的回憶或感受。那種被重新看見與理解的感覺，比浪漫晚餐還更讓人心動。」

受訪者表示，「一開始我們當成遊戲來玩，一些輕鬆的問題讓我們一起笑出聲，回憶起剛交往時的青澀時光。不過，隨著問題變得越來越深入，我們也開始談論夢想、難過的過去，甚至是彼此最珍貴的記憶。有一題問：『你人生中最珍貴的回憶是什麼？』我以為我們會選婚禮或孩子出生這類『大事』，但我們竟然都選了某些平凡卻溫馨的小事，這讓我深刻體認到：愛情不是只靠大事件堆疊，而是日常小事的總和。」

至於最後的四分鐘眼神對視呢？受訪者笑說，剛開始真的有點尷尬，但隨著時間推移，竟變成一種前所未有的親密體驗。

不只戀人，也適合與閨密、朋友、家人好好使用！

根據原始研究與後續延伸研究顯示，這36道問題不只能幫助建立戀愛感情，也能促進同儕友誼、家庭連結，甚至跨文化理解。也就是說，從剛認識的新朋友、交往多年的伴侶、或想重新理解家人，都可以試試看！

無論你是熱戀中、步入穩定關係、還是已結婚多年，這36道問題都可能帶來意想不到的共鳴與感動。偶爾放下手機、回到彼此眼中，或許就是讓愛重新悸動的最好起點！

附上「36個問題」中文版，馬上找人聊聊看！

第一組問題（Set I）

1. 如果可以邀請世界上任何一個人共進晚餐，你會選誰？

2. 你希望成名嗎？是以什麼方式？

3. 在打電話之前，你會預先練習要說的內容嗎？為什麼？

4. 對你來說，一天中的「完美一天」是什麼樣子？

5. 你上一次唱歌給自己聽是什麼時候？給別人聽又是什麼時候？

6. 如果你能活到90歲，並且在最後60年中保有30歲時的身體或心智，你會選哪一個？

7. 你是否對自己如何死亡有某種預感？

8. 請說出你與對方看起來有三個共同點。

9. 在你的人生中，你最感激的是什麼？

10. 如果你可以改變你成長過程中的任何一件事，那會是什麼？

11. 花四分鐘的時間，用盡可能多的細節告訴對方你的人生故事。

12. 如果你明天醒來，可以獲得任何一項能力或特質，那會是什麼？

第二組問題（Set II）

1. 如果水晶球能告訴你任何事情——關於你自己、你的生活、未來或其他事——你最想知道什麼？

2. 有什麼事情是你長久以來夢想去做的？你為什麼還沒去做？

3. 你人生中最重大的成就是什麼？

4. 在友情中你最重視的是什麼？

5. 你最珍貴的回憶是什麼？

6. 你最可怕的記憶是什麼？

7. 如果你知道自己一年後會突然去世，你會改變現在的生活方式嗎？為什麼？

8. 對你來說，「友情」是什麼？

9. 愛與關愛在你的生活中扮演什麼樣的角色？

10. 請輪流分享你認為對方的一項正面特質，共分享五項。

11. 你的家庭關係有多親近與溫暖？你覺得你的童年比大多數人快樂嗎？

12. 你對你母親的關係有什麼感受？

第三組問題（Set III）

1. 請各說出三個真實的「我們」陳述，例如：「我們現在都在這個房間裡感到……」

2. 完成這句話：「我希望我有一個人可以分享……」

3. 如果你要與對方成為親密的朋友，有什麼是他/她需要知道的？

4. 告訴對方你喜歡他們什麼，這次要非常誠實，說出你平常不會對初識之人說的話。

5. 分享你人生中一個讓你尷尬的時刻。

6. 你上一次在別人面前哭是什麼時候？你上一次自己哭又是什麼時候？

7. 告訴對方你已經喜歡他們什麼了。

8. 有什麼事情太嚴肅，不應該開玩笑的？

9. 如果你今晚就要死，而沒有機會再與任何人說話，你最遺憾沒告訴誰什麼話？你為什麼還沒說？

10. 你的房子失火了，裡面所有東西都可能被毀。你救出親人和寵物後，還能安全搶出一樣東西，那會是什麼？為什麼？

11. 在你家人當中，誰的死會讓你最難以承受？為什麼？

12. 分享一個你現在正面臨的個人問題，請對方提供建議。然後請對方也反映出你在這個問題上所表現出的感受。

貼心小提醒 建議2人輪流問答、全程專心聆聽，最後4分鐘的「眼神對視」也千萬別省略！