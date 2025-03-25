　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序！　市府：個人行為

▲綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序

▲綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序。（圖／民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政顧問游智彬因日前現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟！民進黨桃園市議會黨團24日召開記者會，抨擊市政顧問游智彬脫序行為，有損市府形象，要求市長張善政立即解聘，並公開市政顧問名單供民眾檢視。

市府新聞處表示，無給職的市政顧問為榮譽職，主要是為廣泛吸取顧問們對市政的建議；市政顧問在外各種作為，若與市政無關者，為其個人行為，基於尊重，市府不便干涉或發表評論。

民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪表示，游智彬過去曾到學校、公民活動、議員服務處等地叫囂，上周五（21）進到立院媒體席干擾議事，昨（23）日則到南崁多加教會干擾公民行動，到處擾亂公共秩序、破獲社會和諧，至今市政府不吭一聲，難道是張善政授權？

▲綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序

▲無黨籍于北辰議員呼籲張善政解聘游智彬。（圖／民進黨團提供）

副總召黃家齊、黨團書記長魏筠指出，他們多次要求公布市政顧問名單，市府就是不給，游穿著市政顧問背心到處擾亂，市府應立即出面說明清楚。幹事長許家睿要求市府針對濫發市政顧問聘書，向社會大眾道歉，首要撤回游的聘書及頭銜以正視聽。

魏筠說，2023年起服務處多次發函市府，三度被當時研考會拒絕，個資法、不符合需要不願提供市政顧問名單，就連總人數也不透露。過去前市府秘書處都公開名單於市府網站，目前台北、台中市政府卻都能上網查到。市政顧問應具備市政專業、能力，對市政有具體貢獻，也會代表市長、市府名義出席各種場合，但游的謾罵、騷擾的行為已不符合資格，張善政應該要負最大責任。

黃瓊慧議員表示，游智彬市政顧問在上任三年內，多次滋事、製造衝突，包括大鬧無黨籍的于北辰議員服務處本；本月19日到中壢分局、會稽國小及我服務處，用音響高分貝干擾周邊住戶；上周五也到立法院發表性別歧視言論及羞辱立委，主責機關智發會回應市政信箱「本府不支持有損社會和諧之言論」，呼籲張善政市府即刻公布顧問名單，並處理游顧問違反顧問遴選辦法的問題。

李光達、張肇良、黃崇真、彭俊豪等多位市議員，也紛紛抨擊游智彬的各種言行，無黨籍于北辰議員痛批，市民不要一個在國會、校園、警局大鬧的顧問，呼籲張善政市府處理這位讓市民蒙羞的顧問，對市民負責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
天冷騎車「要先暖車嗎」　YAMAHA解答
小優首露面哭了！　認大嘴巴「收百則私訊狂罵」
蘋果晚間突襲發布新功能
台中男「開車撞女鄰居」！見她爬起再撞一次　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序！　市府：個人行為

達成慈善基金會捐助聯合奠祭350萬　助弱勢者尊嚴告別人生

元智學生走入田間　體驗有機耕作見證農業永續

關山警分局推創意短片宣導反詐　議員潘貴蘭籲請民眾提高警覺

關懷據點成果展「歌廳秀」　台東千位長輩齊聚同樂

台東直飛泰國、越南包機熱銷　機位即將額滿

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

米國學校邀請牛軋糖業者設攤　手作美食吸引遊客青睞

屏東情侶口角情緒激動！1爬橋1坐護欄　潮州警化解危機

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序！　市府：個人行為

達成慈善基金會捐助聯合奠祭350萬　助弱勢者尊嚴告別人生

元智學生走入田間　體驗有機耕作見證農業永續

關山警分局推創意短片宣導反詐　議員潘貴蘭籲請民眾提高警覺

關懷據點成果展「歌廳秀」　台東千位長輩齊聚同樂

台東直飛泰國、越南包機熱銷　機位即將額滿

性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

「原力出擊、打擊詐欺」　台東警攜手原住民族推動反詐宣導

米國學校邀請牛軋糖業者設攤　手作美食吸引遊客青睞

屏東情侶口角情緒激動！1爬橋1坐護欄　潮州警化解危機

金髮Yuki「低沉男聲」玩遊戲畫面曝！YTR傻眼：這樣騙是啥心態

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

「重傷給普拿疼」徐巧芯曝黑熊學院演訓一堆錯誤：下次別再示範了

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部：要求即刻撤銷處分

快訊／01:23嘉義縣新港鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

別讓髮量成為你的痛！4成消費者有落髮擔憂　最強養髮單品推薦

桃園加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上　秒刪文改名

不用找代購！屈臣氏、寶雅獨賣「韓妞爆款美妝」一次看

台電虧損買綠電「圖利光電業者」？雲豹能源曝數據：僅占營收1.79%

卡總直言領航猿「贏得不夠漂亮」　馬來西亞濕熱球員累到走不動

【字幕】南珉貞忍不住哭了！李珠珢不捨趕緊幫忙擦眼淚

地方熱門新聞

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬　言行脫序！

達成慈善基金會　捐助聯合奠祭350萬　

元智學生走入田間　體驗有機耕作

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4/1上路　

9成新北市民夜間外出有安全感

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下

買塔位也可到超商繳款　苗栗苑裡鎮公所推多元支付

性別平等教育週開跑台南市教育局邀請家長與學生共讀

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

台西40年護岸難敵海潮　沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

斗六民宅火警一家四口受困驚險救出　

更多熱門

相關新聞

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近日於立法院議場二樓直播，遭指控不僅言語攻擊立委，又與媒體、立委助理起衝突。民進黨團今（24日）要求，立法院長韓國瑜明天說明清楚報告，這件事非同小可。對此，國民黨桃園市議員詹江村也表示譴責，路見不平義舉，個人敬佩，但是不應該，藉由市政顧問頭銜，作為抗爭旗幟。他喊話，所以必須大義滅親，希望游自己辭職，不要讓桃園市長張善政困擾。

直擊／游智彬闖議場罵綠白立委　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

直擊／游智彬闖議場罵綠白立委　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

游智彬闖議場嗆要立委助理脫背心　韓國瑜下令徹查、陳玉珍幫喊冤

游智彬闖議場嗆要立委助理脫背心　韓國瑜下令徹查、陳玉珍幫喊冤

立院大亂鬥續集　2綠委控踹人法官促補證

立院大亂鬥續集　2綠委控踹人法官促補證

關鍵字：

綠營桃園市政顧問游智彬

讀者迴響

熱門新聞

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

快訊／蘋果深夜突發重要更新

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

101進軍台中打造1.7萬坪商場

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

嘉義遶境亂丟垃圾　女店員打掃被「8+9包圍」嗆關店

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面