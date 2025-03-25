綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序！　市府：個人行為

▲綠營砲轟桃園市政顧問游智彬言行脫序。（圖／民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政顧問游智彬因日前現身立法院議場和罷免連署站直播，遭綠營砲轟！民進黨桃園市議會黨團24日召開記者會，抨擊市政顧問游智彬脫序行為，有損市府形象，要求市長張善政立即解聘，並公開市政顧問名單供民眾檢視。

市府新聞處表示，無給職的市政顧問為榮譽職，主要是為廣泛吸取顧問們對市政的建議；市政顧問在外各種作為，若與市政無關者，為其個人行為，基於尊重，市府不便干涉或發表評論。

民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪表示，游智彬過去曾到學校、公民活動、議員服務處等地叫囂，上周五（21）進到立院媒體席干擾議事，昨（23）日則到南崁多加教會干擾公民行動，到處擾亂公共秩序、破獲社會和諧，至今市政府不吭一聲，難道是張善政授權？

▲無黨籍于北辰議員呼籲張善政解聘游智彬。（圖／民進黨團提供）

副總召黃家齊、黨團書記長魏筠指出，他們多次要求公布市政顧問名單，市府就是不給，游穿著市政顧問背心到處擾亂，市府應立即出面說明清楚。幹事長許家睿要求市府針對濫發市政顧問聘書，向社會大眾道歉，首要撤回游的聘書及頭銜以正視聽。

魏筠說，2023年起服務處多次發函市府，三度被當時研考會拒絕，個資法、不符合需要不願提供市政顧問名單，就連總人數也不透露。過去前市府秘書處都公開名單於市府網站，目前台北、台中市政府卻都能上網查到。市政顧問應具備市政專業、能力，對市政有具體貢獻，也會代表市長、市府名義出席各種場合，但游的謾罵、騷擾的行為已不符合資格，張善政應該要負最大責任。

黃瓊慧議員表示，游智彬市政顧問在上任三年內，多次滋事、製造衝突，包括大鬧無黨籍的于北辰議員服務處本；本月19日到中壢分局、會稽國小及我服務處，用音響高分貝干擾周邊住戶；上周五也到立法院發表性別歧視言論及羞辱立委，主責機關智發會回應市政信箱「本府不支持有損社會和諧之言論」，呼籲張善政市府即刻公布顧問名單，並處理游顧問違反顧問遴選辦法的問題。

李光達、張肇良、黃崇真、彭俊豪等多位市議員，也紛紛抨擊游智彬的各種言行，無黨籍于北辰議員痛批，市民不要一個在國會、校園、警局大鬧的顧問，呼籲張善政市府處理這位讓市民蒙羞的顧問，對市民負責。