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奧萬大推出7月森林探險營、8月昆蟲營　5／31前報名可享早鳥優惠

▲奧萬大自然教育中心今年7月將首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大自然教育中心今年7月將首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大自然教育中心每年都會舉辦暑假限定的營隊，今年將於7月中旬首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」，安排孩子們學習獨立、在森林中盡情探索；另一場「奧萬大昆蟲科學探究體驗營」將於8月初登場，讓孩子們學習以科學方式驗證假說、揭開昆蟲的神秘面紗，也探究體驗不可思議的自然界。

奧萬大自然教育中心指出，於7月14至18日推出的「奧萬大森林探險營」期間，孩子們可在綠意盎然的森林中，挑戰攀樹、野外生火、實境解謎闖關、定向尋寶等多樣活動，也離開舒適圈、挑戰沒有爸媽的生活，並學習如何與大自然和諧共存，在團隊合作中與夥伴們建立起共同患難探險的深厚友誼。

▲奧萬大自然教育中心今年7月首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」。（圖／林業保育署南投分署提供）

中心表示，其中還會運用角色扮演概念，讓孩子擔任各種國家重要職位：如先進開發的國家領導者、資源豐沛卻經濟落後的開創先鋒，或是地理位置重要的小島財務總理等，以換位思考，綜合環境、開發、人文等多重因素考量，嘗試達到環境永續與經濟發展的平衡，並在過程中培養解決問題及整合多元意見能力。

▲奧萬大自然教育中心今年7月首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲奧萬大自然教育中心今年7月首度推出五天四夜的「奧萬大森林探險營」。（圖／林業保育署南投分署提供）

8月4至6日則為「昆蟲科學探究營」，因位於中海拔區域的奧萬大森林裡擁有多樣豐富的自然環境及昆蟲相，易於觀察各種昆蟲型態，可讓孩子以生態科學家視角，進行草地與水域的昆蟲調查，近距離觀察昆蟲的生態與行為、練習提出問題與假說，並實際動手設計實驗、記錄數據、分析結果、驗證論述，再發表自己的研究紀錄，可培養敏銳的觀察力與大膽假設、小心求證的嚴謹科學研究精神。

林業保育署南投分署長李政賢提醒，兩場暑期營隊皆已於台灣山林悠遊網開放報名，5月31日前報名可享早鳥優惠，另有貼文分享、團報、舊生回饋等多種優惠折扣搭配使用，意者可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）或電話049-2974499/吳先生洽詢。

奧萬大森林探險營（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-B1402）；奧萬大昆蟲科學探究體驗營（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-B1406）

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