奧萬大聯外道路雨季汛期常崩坍　防災演練保居民、遊客安全

▲奧萬大聯外道路投83線前年因卡努颱風外圍環流大雨造成坍方中斷。（圖／資料照片，民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大聯外道路過去幾年不時因颱風和大雨發生崩坍，林業保育署南投分署因此於114年度汛期前，針對該道路（7K處）的大規模崩塌潛勢區，進行防災應變演練，以確保當地居民、用路人及遊客的安全。

林保署南投分署指出，本次演練模擬四種不同型態的災害情境，並透過兵棋推演模式，逐步驗證各項防災機制的可行性，強化各單位的即時應變能力、提升跨機關協作效率。

▲奧萬大聯外道路。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

演練內容包括：道路崩塌預警發布與解除，模擬大規模土石滑動前的監測與警報發布，確保即時通知相關單位與民眾；

緊急撤離與安置，針對孤島效應等高風險情境，演練撤離動線及收容安置流程，確保民眾安全；資訊通報與資源調度，強化跨單位溝通，確保第一時間有效整合防災資源；道路搶修與交通管制：模擬災害後的道路搶修機制，確保最短時間內恢復通行。

南投分署署長李政賢表示，奧萬大聯外道路是南投的重要交通與旅遊幹道，也位於高風險崩塌潛勢區，近年來受極端氣候影響，汛期豪雨導致道路中斷的情況時有發生。透過本次演練，可全面檢視應急反應流程，確保災害發生時能迅速應對，降低對民眾與觀光活動的影響，確保奧萬大地區的交通安全，讓居民與遊客能安心出行。