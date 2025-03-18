嘉樂福觀光夜市人潮稀落　蔡阿嗄PO文：發生什麼事？業者回應了

▲ 嘉義出生網紅蔡阿嗄回故鄉逛夜市，驚訝曾經人山人海的嘉樂福夜市沒落 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

知名網紅蔡阿嗄日前帶妻兒回故鄉嘉義，逛知名的嘉樂福觀光夜市後，臉書提及，「大概久違了10年再回來嘉義逛家樂福夜市！星期六晚上有夠空蕩，攤商剩沒幾家，遊客也稀稀落落，以前總是像跨年一樣的人擠人！所以這些年是發生了什麼事？」更強調七年級嘉義人的回憶就是體育場商展跟家樂福夜市；文章一出，也釣出不少網友對曾經風靡一時的嘉樂福夜市興衰看法。

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▲蔡阿嘎回嘉義逛家樂福夜市 。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲ 嘉義嘉樂福夜市曾經人山人海。（圖／記者翁伊森翻攝）

網友說，「嘉樂福從好幾年前就變這樣了」、「沒人了現在人潮都跑到彌陀夜市跟湖美夜市了」、「都沒有管理 攤販反應都無消無息的 所以大家另找尋出路」、「跑到文化路跟彌陀夜市去了，好幾年前就慢慢變少了，回憶...」、「家樂福停車收費後，也是有影響」、「上次去也是傻眼，幾乎沒攤商」。

據業者表示，夜市經營困難實際上，是因為受到鐵路高架化工程及疫情影響，會積極與攤商溝通協調，重新整理，年底前將以嶄新面貌迎賓。

▲ 嘉樂福夜市攤位及人潮相較以往相當稀疏 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣市近幾年夜市大洗牌，自從5、6、7年級生最喜歡的、每逢禮拜五就人擠人的體育館夜市畫下休止符，嘉義地區就一度剩下文化路夜市、彌陀夜市以及鄰近的朴子及大林夜市較具人氣；直到前幾年竄起的湖子內湖美夜市，但因為與彌陀夜市營業日重疊，兩方一度打對台廝殺。

而一直頗具人氣的文化路夜市，也因林聰明砂鍋魚頭及商圈的經營積極帶動下，在去年（2024）以1198萬人次拿下台灣最強景點亞軍，相較之下，位在博愛路、經營20幾年的家樂福大賣場旁的嘉樂福夜市人氣退燒，兩者來客數落差相當明顯。