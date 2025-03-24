台灣女子遊新加坡險遭性侵！　背包客棧員工強吻襲胸拉床上

▲台灣籍女遊客在新加坡背包客棧險遭性侵。圖中人物並非新聞當事人。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣籍一名女子前往新加坡旅遊，沒想到22日住在背包客棧期間遭41歲員工強吻襲胸，對方還把她強行拉到床上企圖性侵。這名涉案的孟加拉籍員工在落網之後，24日被控嚴重非禮罪，一旦罪名成立，面臨2至10年監禁與鞭刑。

聯合早報、8世界新聞網報導，整起事件發生在武吉士一間背包客棧，受害台灣女遊客把自身經歷發到社群媒體上，稱事發於22日晚間10時左右遭到員工伸狼爪，除了強吻，還非禮她的胸部、腿部及私處，好在竭盡全力反抗才逃過一劫。她稱，此人還逼迫她去男生房睡覺，心理創傷嚴重，旅遊心情全毀，每次想起都還會忍不住流淚。

台灣女遊客也說，當初是透過Agoda平台預定住宿，但後來才發現去年12月就有人留言稱，這間背包客棧員工以提供免費房間的方式試圖進行性騷擾。

這名涉案員工是41歲孟加拉籍阿米努爾（Islam Aminul），他的行為牴觸嚴重非禮條文，事後已經落網，並在24日被控上法庭。依據刑事法典第354A(1)條文，嚴重非禮一旦罪名成立，面臨2至10年監禁以及鞭刑。目前阿米努爾獲准1萬新幣（約新台幣24萬6790元）保釋在外。