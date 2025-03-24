泰國百貨「排隊搶包大亂鬥」眾人群毆　品牌宣布無限期停賣

▲排隊買包的人潮爆發暴力鬥毆。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國暖武里府一間大型百貨商場原定22日上午開賣限量版品牌包，販售前一晚吸引超過150人來排隊，但排隊人潮卻爆發爭執與嚴重肢體衝突。針對這起暴力鬥毆，品牌公開致歉，並宣布無限期暫停銷售這款包包。

Thai PBS World、曼谷郵報等報導，泰國品牌Merge售價2490泰銖的包款「A Day Bag」吸引眾多排隊人潮，因為品牌限量一天只賣300個，想買的人必須先來排隊領取票券，票券限量150張，每張票最多可購買2個包。已知部分排隊者是收錢來幫真正想買包的人排隊購買。

據信現場當時發生是誰先到、如何排隊的口角衝突，接著爆發肢體推擠，最後演變為暴力鬥毆。依據現場畫面，有人被踹打、扯髮，甚至有人遭到包圍群毆。最終百貨公司保全人員不得不介入維護秩序，驅散人群。警方事後獲報趕抵現場，但當時群眾已經散去。

影片曝光後引發不少關注，許多人認為，若是包包可透過網路銷售，或許就不會發生這種事，也有人質疑百貨商場的安全應對措施。

針對這起暴力事件，泰國品牌Merge在22日發布聲明，出於安全考量，決定自2025年3月22日起無限期暫停銷售A Day Bag包款，對於這次事件深感悲痛，並對帶來的不便深表歉意。

▼泰國品牌Merge公開致歉，並宣布無限期暫停銷售A Day Bag包款。（圖／翻攝自IG）