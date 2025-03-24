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女議員車停派出所挨轟　導航地圖遭改名「賴清美的王功停車場」

▲彰化賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角。（圖／警方提供 賴清美議員提供 翻攝自Google MAp.）

▲賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角，搜尋派出所地名也改成「賴清美的王功停車場」。（圖／翻攝自Google MAp.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美約朋友拿東西，開車到王功派出所「停巡邏車格」，被1名55歲陳姓員警驅離爆發口角，賴回嗆「你惹到母老虎了」，網友砲聲隆隆轟她「耍特權」，連地圖導航也一度改寫成「賴清美的王功停車場」；該名員警即將退休，今天請休假未上班，分局長宋俊良親上火線還原當天情況，並強調整件事已經在調查中。

▲彰化賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角。（圖／警方提供 賴清美議員提供 翻攝自Google MAp.）

▲賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角，分局長宋俊良親上火線說明。（圖／警方提供）

賴清美議員在王功派出所暫停車事件延燒，不少網友為該員警叫屈，砲轟灌爆賴清美臉書，要議員出面道歉，甚至反嗆「到你服務處臨停可以？」、「約朋友到你家拿東西也可以？」，「好大的官威」，就連導航王功派出所，也遭改成「賴清美的王功停車場」，網友大多力挺並支持該名員警。

▲彰化賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角。（圖／警方提供 賴清美議員提供 翻攝自Google MAp.）

▲賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角，深夜接到17通未接來電。（圖／賴清美提供）

對此賴清美委屈的說，有不少人打電話到她手機及服務處騷擾，沒證沒據之下，不知道事情真相就亂批評，「真的忍無可忍，再這樣騷擾，真的會去提告。」

據悉，該名陳姓員警從警已33年，期間謹守本分，為人正直熱心助人，15年前調回芳苑警分局，與同事之間相處融洽，曾因幫助一名埤頭鄉失智阿伯找到回家的路，獲分局表揚，今年6月即將退休，未料因此事引發喧然大波，今天請假並未上班。

▲彰化賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角。（圖／警方提供 賴清美議員提供 翻攝自Google MAp.）

▲賴清美議員車停王功派出所巡邏車格與警爆口角。（圖／賴清美提供）

芳苑警分局分局長宋俊良表示，同仁當天看到一輛車停在「巡邏車」停車格上，便上前詢問，未料因此與賴清美議員引發誤會，此事已經展開調查，並指出，不管是議員或是一般民眾，有洽公或是緊急需求，基於便民服務，都會讓民眾停放。

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