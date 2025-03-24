借停派出所被轟走！彰化女議員怒批警　Cheap開酸：別惹土皇帝

▲彰化縣議員賴清美。（圖／縣議員賴清美提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

彰化縣議員賴清美日前開車出門，約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，值班員警見狀並要求駛離，雙方爆發口角。賴批評員警態度惡劣，大票網友砲轟她耍特權。對此，百萬網紅Cheap在粉專開批「建議別惹土皇帝」，「就是想要特權，但不想被說自己用特權嘛！」

Cheap在粉專直呼「#建議別惹土皇帝」，提到賴清美找不到停車位，看到王功派出所內有車位，便把車開進去，值班員警衝出來說「這邊不能停」，賴清美強調自始至終她沒有想過要表明身分，「該員警態度相當惡劣，她不甘示弱說，一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待。」

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「#惹到待退老人」，Cheap接著說，賴清美被轟出去後，打電話到縣警局公關科，派出所長聽聞便趕回派出所，帶賴入所內了解原由，發現該員警是待退老人，剩10多天就退休，持手機對賴錄影存證，還說要辦賴妨害公務。賴清美則質疑：「你對民眾應該是這種態度嗎？今天你惹到母老虎了！」 雙方不歡而散。後來，彰化縣警局長震怒，立即致電賴清美表達歉意，警察局已啟動調查，員警如有言行失當、態度欠佳情事，將依規定懲處。

敘述完事情後，Cheap先提結論，「有聽過借廁所的，沒聽過借車位的，一般人看到警備車位就不敢停了，你卻敢停進派出所？沒有想過要表明身分，然後又打電話告狀、找媒體？」認為賴清美的行為就是想要特權，但不想被說自己用特權嘛，「簡單說，『我沒有耍特權喔，但你最好知道我是誰』看起來在講理，實際上在施壓，鄉下議員很愛搞這招。」

最後，Cheap以「#土皇帝與待退老人」做結尾酸，「鄉下議員畢竟是土皇帝，我也建議不要找議員麻煩，但這次土皇帝遇到待退老人，知道厲害了吧，建議下次議員直接停紅線就好。」